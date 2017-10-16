В Прикамье нашли тело пропавшего месяц назад рыбака

62-летний мужчина ушел на рыбалку в поселке Нижний Лух. Он выехал на металлической лодке с мотором с пристани в cторону города Чермоз. Когда 5 сентября рыбак так и не вернулся домой, родственники забили тревогу. По их словам, у него проблемы со здоровьем, а мобильный телефон он оставил дома.