В Прикамье нашли тело пропавшего месяц назад рыбака

Posted 16 октября 2017, 06:35
Published 16 октября 2017, 06:35
Modified 2 марта 2023, 14:42
Updated 2 марта 2023, 14:42
В Прикамье нашли тело пропавшего больше месяца назад рыбака. Об этом сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на супругу погибшего.
62-летний мужчина ушел на рыбалку в поселке Нижний Лух. Он выехал на металлической лодке с мотором с пристани в cторону города Чермоз. Когда 5 сентября рыбак так и не вернулся домой, родственники забили тревогу. По их словам, у него проблемы со здоровьем, а мобильный телефон он оставил дома.
Поиски пропавшего закончились в минувши выходные. Тело мужчины обнаружили 14 октября. Остальные подробности не сообщаются.