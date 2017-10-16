properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября 2017, 06:35

Published 16 октября 2017, 06:35

Modified 2 марта 2023, 14:42

Updated 2 марта 2023, 14:42

В Прикамье нашли тело пропавшего месяц назад рыбака

В Прикамье нашли тело пропавшего месяц назад рыбака

16 октября 2017, 06:35
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пропал человек
Мужчина ушел на рыбалку, а телефон оставил дома.

В Прикамье нашли тело пропавшего больше месяца назад рыбака. Об этом сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на супругу погибшего.

62-летний мужчина ушел на рыбалку в поселке Нижний Лух. Он выехал на металлической лодке с мотором с пристани в cторону города Чермоз. Когда 5 сентября рыбак так и не вернулся домой, родственники забили тревогу. По их словам, у него проблемы со здоровьем, а мобильный телефон он оставил дома.

Поиски пропавшего закончились в минувши выходные. Тело мужчины обнаружили 14 октября. Остальные подробности не сообщаются.

#Происшествия#Пропал человек
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика