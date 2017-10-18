properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября 2017, 11:40

Published 18 октября 2017, 11:40

Modified 2 марта 2023, 14:42

Updated 2 марта 2023, 14:42

Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» за три квартала 2017 года выпустил 686,5 тыс. тонн продукции

18 октября 2017, 11:40

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми подвёл производственные итоги за три квартала 2017 года.

С января по сентябрь 2017 года на предприятии выпущено 686,5 тыс. тонн товарной продукции: 173,7 тыс. тонн товарного аммиака (471,9 тыс. тонн валового) и 512,8 тыс. тонн карбамида. Это на 16% больше объема товарной продукции, произведённого за девять месяцев 2016 года.

Основным фактором увеличения объема производства по итогам трёх кварталов текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года стало проведение остановочного ремонта не летом, как в прошлом году, а в октябре.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми:— Рост производства за январь-сентябрь 2017 года в первую очередь связан с переносом ремонтной кампании этого года на четвертый квартал. Кроме того, плюс по итогам 9 месяцев 2017 года по сравнению с фактом за 3 квартала 2016 года зафиксирован за счёт увеличения среднегодовой суточной выработки агрегата аммиака на 30 тонн. Это стало возможным благодаря тому, что плановая модернизация агрегатов аммиака — приоритетная задача компании «УРАЛХИМ» на всех площадках холдинга. В течение последних пяти лет предприятие проводило активную работу в этом направлении, что позволило в 2017 году достичь целевого показателя среднегодовой суточной выработки на уровне 1725 тонн аммиака. Помогла и погода: среди факторов увеличения объема производства можно также назвать не столь жаркое лето по сравнению с прошлым 2016 годом.
#Новости компаний
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика