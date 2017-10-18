Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» за три квартала 2017 года выпустил 686,5 тыс. тонн продукции

С января по сентябрь 2017 года на предприятии выпущено 686,5 тыс. тонн товарной продукции: 173,7 тыс. тонн товарного аммиака (471,9 тыс. тонн валового) и 512,8 тыс. тонн карбамида. Это на 16% больше объема товарной продукции, произведённого за девять месяцев 2016 года.