Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» за три квартала 2017 года выпустил 686,5 тыс. тонн продукции

Posted 18 октября 2017, 11:40
Published 18 октября 2017, 11:40
Modified 2 марта 2023, 14:42
Updated 2 марта 2023, 14:42
Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми подвёл производственные итоги за три квартала 2017 года.
С января по сентябрь 2017 года на предприятии выпущено 686,5 тыс. тонн товарной продукции: 173,7 тыс. тонн товарного аммиака (471,9 тыс. тонн валового) и 512,8 тыс. тонн карбамида. Это на 16% больше объема товарной продукции, произведённого за девять месяцев 2016 года.
Основным фактором увеличения объема производства по итогам трёх кварталов текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года стало проведение остановочного ремонта не летом, как в прошлом году, а в октябре.