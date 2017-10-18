Пермяки высадили саженцы возле хосписа для онкобольных

Posted 18 октября 2017, 14:00
Published 18 октября 2017, 14:00
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
17 сентября волонтеры, клиенты и сотрудники фонда «Зеркало» привели в порядок участок двора в пермском хосписе для людей с онкологическими диагнозами. Проект по благоустройству придумали и разработали студенты строительного колледжа. Ребята высадили на территории хосписа кусты рябины, венгерской сирени и девичьего винограда.
К мероприятию присоединились представители Фонда «Здоровая страна», общественники и простые горожане. На нашу встречу в хосписе пришли более тридцати человек.
«Наше мероприятие состоялось бы в любом случае и при любой погоде. Нам важно делать мир счастливее и комфортнее. В этот раз нас собрал проект «Я умею и могу!», реализуемый нашим Фондом «Зеркало» при поддержке грантовой программы Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов», — рассказали волонтеры.
Весной представители фонда вместе с администрацией больницы планируют создать уютную зону отдыха для пациентов и посетителей хосписа.