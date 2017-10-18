Пермяки высадили саженцы возле хосписа для онкобольных

«Наше мероприятие состоялось бы в любом случае и при любой погоде. Нам важно делать мир счастливее и комфортнее. В этот раз нас собрал проект «Я умею и могу!», реализуемый нашим Фондом «Зеркало» при поддержке грантовой программы Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов», — рассказали волонтеры.