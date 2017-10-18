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Posted 18 октября 2017, 14:00

Published 18 октября 2017, 14:00

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Пермяки высадили саженцы возле хосписа для онкобольных

18 октября 2017, 14:00
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Доброта на ПП
Мероприятие по благоустройству территории состоялось в рамках проекта «Я умею и могу!». Уже весной представители организации собираются создать уютную зону отдыха для пациентов и посетителей хосписа.

17 сентября волонтеры, клиенты и сотрудники фонда «Зеркало» привели в порядок участок двора в пермском хосписе для людей с онкологическими диагнозами. Проект по благоустройству придумали и разработали студенты строительного колледжа. Ребята высадили на территории хосписа кусты рябины, венгерской сирени и девичьего винограда.

К мероприятию присоединились представители Фонда «Здоровая страна», общественники и простые горожане. На нашу встречу в хосписе пришли более тридцати человек.

«Наше мероприятие состоялось бы в любом случае и при любой погоде. Нам важно делать мир счастливее и комфортнее. В этот раз нас собрал проект «Я умею и могу!», реализуемый нашим Фондом «Зеркало» при поддержке грантовой программы Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов», — рассказали волонтеры.

Весной представители фонда вместе с администрацией больницы планируют создать уютную зону отдыха для пациентов и посетителей хосписа.

#Общество#Доброта на ПП#Городская среда#Волонтеры
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