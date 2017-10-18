В России хотят ввести налог на полиэтиленовые пакеты

«Пластиковый пакет разлагается 300 лет… Может быть подумать о некоем экологическом сборе на полиэтиленовые пакеты, потому что ущерб они наносят кратно больше чем бумажные», — заявил Иванов заседании оргкомитета по проведению Года экологии.