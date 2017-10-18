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Posted 18 октября 2017, 13:20

Published 18 октября 2017, 13:20

Modified 1 марта 2023, 18:10

Updated 1 марта 2023, 18:10

В России хотят ввести налог на полиэтиленовые пакеты

18 октября 2017, 13:20
Сюжет
Налоги
Таким образом глава Минприроды планирует создать конкуренцию пластиковым пакетам в виде бумажных.

Спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности и экологии Сергей Иванов предложил ввести в России экологический сбор за использование полиэтиленовых пакетов в магазинах. По его словам, полиэтилен наносит больше ущерба, чем бумажные пакеты, сообщает РИА Новости.

«Пластиковый пакет разлагается 300 лет… Может быть подумать о некоем экологическом сборе на полиэтиленовые пакеты, потому что ущерб они наносят кратно больше чем бумажные», — заявил Иванов заседании оргкомитета по проведению Года экологии.

Иванов пояснил, что не хочет вовсе уничтожать пластиковые пакеты, а хочет создать конкуренцию бумажным. В начале года глава Минприроды предлагал ввести утилизационный сбор с производителей полиэтиленовых пакетов.

#Общество#Налоги
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