Фотофакт: под окнами домов, покрашенных к приезду Путина, теперь находится мусорка

Posted 23 октября 2017, 13:04
Published 23 октября 2017, 13:04
Modified 2 марта 2023, 14:41
Updated 2 марта 2023, 14:41
Пермяки жалуются в соцсетях, что под окнами домов по ул. Рабочая, 1 и шоссе Космонавтов, 108 появился большой мусорный контейнер. Фото мусорки появилось в сообществе «Мой город — Пермь».
Некоторые пользователи шутят, что теперь кому-то стало удобней выбрасывать мусор. Другие разочарованы отношением коммунальщиков к жителям. Третьи — утверждают, что контейнер установлен временно, чтобы складывать туда строительный мусор.
«Давайте честно. Мусорку устроили жильцы сами, этот контейнер стоит для строительного мусора, сейчас производится ремонт кровли Рабочей, 1, а пакеты жильцы сами набросали», — написал пользователь Кирилл Прокудин.
В начале сентября эти два дома были приведены в «презентабельное состояние» — покрашены. Мимо них пролегал путь президента Владимира Путина к территории завода «Морион», где глава государства провел выездное заседание с представителями местной IT-индустрии.