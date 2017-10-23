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Posted 23 октября 2017, 13:04

Published 23 октября 2017, 13:04

Modified 2 марта 2023, 14:41

Updated 2 марта 2023, 14:41

Фотофакт: под окнами домов, покрашенных к приезду Путина, теперь находится мусорка

23 октября 2017, 13:04
Сюжет
Коммунальный рай
Мимо них пролегал путь президента к территории завода «Морион», где глава государства провел выездное заседание с представителями местной IT-индустрии.

Пермяки жалуются в соцсетях, что под окнами домов по ул. Рабочая, 1 и шоссе Космонавтов, 108 появился большой мусорный контейнер. Фото мусорки появилось в сообществе «Мой город — Пермь».

Некоторые пользователи шутят, что теперь кому-то стало удобней выбрасывать мусор. Другие разочарованы отношением коммунальщиков к жителям. Третьи — утверждают, что контейнер установлен временно, чтобы складывать туда строительный мусор.

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«Давайте честно. Мусорку устроили жильцы сами, этот контейнер стоит для строительного мусора, сейчас производится ремонт кровли Рабочей, 1, а пакеты жильцы сами набросали», — написал пользователь Кирилл Прокудин.

В начале сентября эти два дома были приведены в «презентабельное состояние» — покрашены. Мимо них пролегал путь президента Владимира Путина к территории завода «Морион», где глава государства провел выездное заседание с представителями местной IT-индустрии.

#Общество#Коммунальный рай#Владимир Путин#Экология
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