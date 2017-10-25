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Posted 25 октября 2017, 18:34

Published 25 октября 2017, 18:34

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Чиновники «подарили» 150 земельных участков. Прокуратура рассказа об обысках в администрации Чайковского

25 октября 2017, 18:34
Сюжет
Чайковский
Возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий.

Сегодня в администрации Чайковского городского поселения прошли обыски. Всех сотрудников закрыли в одном помещении, пока ОМОН проводил выемку документов.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, следственные мероприятие связаны с незаконной передачей земельных участков в кооперативе «Рассвет».

Проверкой ведомства установлено, что чиновники продали без проведения торгов 150 земельных участков общей площадью более 16 гектаров за плату в 1,5% от их кадастровой стоимости.

Кроме того, лица, купившие землю по «льготной» цене, не были членами кооператива и жителями Чайковского. Что, как утверждает ведомство, нарушило права членов кооператива «Рассвет» на получение земельных участков.

«Главе администрации Чайковского городского поселение внесено представление с требованием принять меры к расторжению заключенных в нарушение закона договоров купли-продажи земельных участков с членами дачного кооператива «Рассвет», привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Материалы прокурорской проверки были направлены в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям виновных лиц. Возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий.

#Происшествия#Чайковский
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