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Posted 25 октября 2017, 11:20

Published 25 октября 2017, 11:20

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Льготникам Перми продлили скидку на проездные билеты

Льготникам Перми продлили скидку на проездные билеты

25 октября 2017, 11:20
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
Инициативу продлили до 2020 года. Скидки не распространяются на школьников, студентов и пенсионеров, которые не получают федеральные или региональные льготы.

В Перми продлили скидку на проездные билеты для льготников. К такому решению пришли депутаты на пленарном заседании Пермской городской думы.

Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены отдельным категориям граждан на оплату проезда по муниципальным маршрутам. Скидка предоставляется в виде 40% от первоначальной стоимости тарифа и распространяется на 60, 90 и 120 поездок в месяц. Однако скидки не распространяются на школьников, студентов и пенсионеров, которые не получают федеральные или региональные льготы.

Льготы на проездные билеты были введены в марте этого года. Теперь эту инициативу продлили до декабря 2020 года.

#Общество#Пермская езда#Гордума
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