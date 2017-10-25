Льготникам Перми продлили скидку на проездные билеты

Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены отдельным категориям граждан на оплату проезда по муниципальным маршрутам. Скидка предоставляется в виде 40% от первоначальной стоимости тарифа и распространяется на 60, 90 и 120 поездок в месяц. Однако скидки не распространяются на школьников, студентов и пенсионеров, которые не получают федеральные или региональные льготы.