Льготникам Перми продлили скидку на проездные билеты

Posted 25 октября 2017, 11:20
Published 25 октября 2017, 11:20
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
В Перми продлили скидку на проездные билеты для льготников. К такому решению пришли депутаты на пленарном заседании Пермской городской думы.
Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены отдельным категориям граждан на оплату проезда по муниципальным маршрутам. Скидка предоставляется в виде 40% от первоначальной стоимости тарифа и распространяется на 60, 90 и 120 поездок в месяц. Однако скидки не распространяются на школьников, студентов и пенсионеров, которые не получают федеральные или региональные льготы.
Льготы на проездные билеты были введены в марте этого года. Теперь эту инициативу продлили до декабря 2020 года.