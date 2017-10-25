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Posted 25 октября 2017, 07:07

Published 25 октября 2017, 07:07

Modified 2 марта 2023, 14:41

Updated 2 марта 2023, 14:41

Сбербанк запустил «КАСКО для уверенных водителей»

Сбербанк запустил «КАСКО для уверенных водителей»

25 октября 2017, 07:07
Фото: Properm.ru.
Срок действия полиса — 12 месяцев.

Сбербанк запустил новый «коробочный продукт» — страховой полис «КАСКО для уверенных водителей». Это добровольный вид автострахования для клиентов Сбербанка.

Страховым случаем по банковскому полису КАСКО является наступление ДТП по вине водителя, управлявшего другим транспортным средством. Личность водителя должна быть установлена.

Выплата страхового возмещения при повреждении транспортного средства производится путем организации страховщиком восстановительного ремонта на станции технического обслуживания автомобилей официального дилера по направлению страховщика.

Страховая сумма устанавливается в зависимости от выбранной страхователем программы:

  • Стандарт (страховая сумма по полису 500 тыс. рублей, стоимость полиса 9 тыс.),
  • Оптимум (страховая сумма по полису 750 тыс. рублей, стоимость полиса 12 тыс.),
  • Максимум (страховая сумма по полису 1 млн рублей, стоимость полиса 15 тыс.).

Преимущество данного вида страхования перед обязательным в том, что если виновник ДТП не имеет полиса ОСАГО или данная страховка у него является недействительной, то выплата страховщиком будет осуществлена клиенту в любом случае и в полном объёме

Срок действия полиса — 12 месяцев, начиная с 15 календарного дня после покупки полиса.
Более подробную информацию по данному страховому продукту можно получить в филиалах Сбербанка по обслуживанию физических лиц.

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