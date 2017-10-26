Банк «Урал ФД» открывает офис в Екатеринбурге

Техническое открытие новой площадки банка состоялось 23 октября. Офис «Екатеринбургский», расположенный в центре города, спроектирован по модели КО «Пермский». Это новый формат офиса, где есть все для комфортной работы. Здесь клиент может быстро открыть расчетный счет, оформить кредит для бизнеса, рефинансировать имеющиеся более дорогие кредиты, получить банковскую гарантию, подключить торговый эквайринг, провести переговоры с партнером, распечатать документы и выпить чашку кофе в приятной атмосфере. Кроме того, в офисе будут консультировать по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета: клиентам помогут составить декларации и подобрать систему налогообложения.