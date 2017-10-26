Банк «Урал ФД» открывает офис в Екатеринбурге

Posted 26 октября 2017, 08:45
Published 26 октября 2017, 08:45
Modified 1 марта 2023, 18:02
Updated 1 марта 2023, 18:02
Региональный банк «Урал ФД» расширяет географию присутствия. 9 ноября состоится официальное открытие кредитно-кассового офиса по обслуживанию корпоративных клиентов в городе Екатеринбурге. Воспользоваться услугами пермского банка представители бизнеса столицы Урала смогут по адресу ул. Куйбышева, 21.
Техническое открытие новой площадки банка состоялось 23 октября. Офис «Екатеринбургский», расположенный в центре города, спроектирован по модели КО «Пермский». Это новый формат офиса, где есть все для комфортной работы. Здесь клиент может быстро открыть расчетный счет, оформить кредит для бизнеса, рефинансировать имеющиеся более дорогие кредиты, получить банковскую гарантию, подключить торговый эквайринг, провести переговоры с партнером, распечатать документы и выпить чашку кофе в приятной атмосфере. Кроме того, в офисе будут консультировать по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета: клиентам помогут составить декларации и подобрать систему налогообложения.
«Мы предусмотрели и возможность выезда специалиста на место ведения бизнеса, и удобные дистанционные сервисы. Например, открыть расчетный счет на сайте Банка или заказать карту для бизнеса с онлайн зачислением — это дело пары минут. В ближайших планах предоставление страховых и телекоммуникационных услуг прямо на площадке офиса.
Небольшой коммерческий банк, такой как «Урал ФД», знает на собственном опыте, какие задачи стоят перед микро-, малым и средним бизнесом, насколько важно экономить время клиента, быть гибким и быстро ориентироваться в рыночной ситуации. Мы знаем регион и готовы предлагать оптимальные решения для конкретных целей, развиваться вместе с нашими клиентами, поддерживать инициативы бизнеса и совместными усилиями двигаться вперед, к новым успехам и достижениям», — рассказывает заместитель председателя Правления банка «Урал ФД» Евгений Ощепков.
Более подробно узнать о планах пермского банка можно на пресс-конференции, которая состоится 9 ноября на площадке информационного агентства ТАСС-Урал в Екатеринбурге.