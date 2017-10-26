properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября 2017, 12:43

Published 26 октября 2017, 12:43

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

«Это самоуправство главного врача»: медперсонал Дома ребенка получил уведомления об увольнении

26 октября 2017, 12:43
Сюжет
Медицина в Прикамье
Руководитель учреждения решила сократить двух врачей и пять медсестер, однако Минздрав Прикамья отменил эти приказы после обращения редакции Properm.ru.

В распоряжении Properm.ru оказалось одно из уведомлений, выданных двум врачам и всем совместителям, работающим в Пермском краевом доме ребенка на ул. Бушмакина, 19.

Сокращение медперсонала ведется в связи с изменением структуры учреждения и сокращением койко-мест. Как объясняют сами работники, сокращение койко-мест произошло из-за того, что часть детей была устроена в семьи, еще часть переведена в паллиативное отделение.

Всего в Доме ребенка работают 11 врачей, 54 сотрудника среднего медперсонала, 39 сотрудников младшего персонала, 62 педагога и 31 сотрудник административно-управленческого отдела. При этом 55 работников дома ребенка достигли пенсионного возраста и, по всей видимости, после реорганизации медучреждения, уйдут на пенсию. Остальным работникам должны быть предложены свободные вакансии.

В Министерстве здравоохранения Пермского края корреспонденту Properm.ru сообщили, что действия главного врача — это самоуправство.

«На начало 2017 года количество детей в доме уменьшилось со 150 до 120 человек. Меньшее количество детей требует меньшего количество персонала. Еще в январе 2017 года директор Дома ребенка была обязана сократить двух врачей и пять медсестер. Испугавшись, что это вскроется сейчас, при тщательном исследовании ситуации со штатным расписанием рабочей группой, созданной при министерстве здравоохранения, главврач все-таки выписала заявления», — заявили в министерстве.

После обращения редакции Properm.ru в Правительство Пермского края, министр здравоохранения Прикамья Дмитрий Матвеев, узнав об увольнениях, отменил самовольный приказ главного врача.

«До окончательного согласования со всеми экспертами рабочей группы, директору запрещено предпринимать какие-либо кадровые решения», — пояснили в пресс-службе краевого правительства.

17 октября Министерство здравоохранения Пермского края сделало официальное заявление, что Дом ребенка, где находятся дети до четырех лет с поражениями нервной системы и нарушениями психики, закрывать не будут. Учреждение станет обособленным подразделением ДКБ №13. Также в ведомстве заявили, что намерены сохранить все функции учреждения и педагогического персонала, но пропорционально количеству детей.

Елена Лодыгина для Properm.ru

#Общество#Медицина в Прикамье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика