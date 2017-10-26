«Это самоуправство главного врача»: медперсонал Дома ребенка получил уведомления об увольнении

«На начало 2017 года количество детей в доме уменьшилось со 150 до 120 человек. Меньшее количество детей требует меньшего количество персонала. Еще в январе 2017 года директор Дома ребенка была обязана сократить двух врачей и пять медсестер. Испугавшись, что это вскроется сейчас, при тщательном исследовании ситуации со штатным расписанием рабочей группой, созданной при министерстве здравоохранения, главврач все-таки выписала заявления», — заявили в министерстве.