«Это самоуправство главного врача»: медперсонал Дома ребенка получил уведомления об увольнении

Posted 26 октября 2017, 12:43
Published 26 октября 2017, 12:43
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
В распоряжении Properm.ru оказалось одно из уведомлений, выданных двум врачам и всем совместителям, работающим в Пермском краевом доме ребенка на ул. Бушмакина, 19.
Сокращение медперсонала ведется в связи с изменением структуры учреждения и сокращением койко-мест. Как объясняют сами работники, сокращение койко-мест произошло из-за того, что часть детей была устроена в семьи, еще часть переведена в паллиативное отделение.
Всего в Доме ребенка работают 11 врачей, 54 сотрудника среднего медперсонала, 39 сотрудников младшего персонала, 62 педагога и 31 сотрудник административно-управленческого отдела. При этом 55 работников дома ребенка достигли пенсионного возраста и, по всей видимости, после реорганизации медучреждения, уйдут на пенсию. Остальным работникам должны быть предложены свободные вакансии.
В Министерстве здравоохранения Пермского края корреспонденту Properm.ru сообщили, что действия главного врача — это самоуправство.
«На начало 2017 года количество детей в доме уменьшилось со 150 до 120 человек. Меньшее количество детей требует меньшего количество персонала. Еще в январе 2017 года директор Дома ребенка была обязана сократить двух врачей и пять медсестер. Испугавшись, что это вскроется сейчас, при тщательном исследовании ситуации со штатным расписанием рабочей группой, созданной при министерстве здравоохранения, главврач все-таки выписала заявления», — заявили в министерстве.
После обращения редакции Properm.ru в Правительство Пермского края, министр здравоохранения Прикамья Дмитрий Матвеев, узнав об увольнениях, отменил самовольный приказ главного врача.
«До окончательного согласования со всеми экспертами рабочей группы, директору запрещено предпринимать какие-либо кадровые решения», — пояснили в пресс-службе краевого правительства.
17 октября Министерство здравоохранения Пермского края сделало официальное заявление, что Дом ребенка, где находятся дети до четырех лет с поражениями нервной системы и нарушениями психики, закрывать не будут. Учреждение станет обособленным подразделением ДКБ №13. Также в ведомстве заявили, что намерены сохранить все функции учреждения и педагогического персонала, но пропорционально количеству детей.
Елена Лодыгина для Properm.ru