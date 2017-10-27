После обысков в администрации Чайковского задержали председателя комитета по управлению имуществом

Posted 27 октября 2017, 08:54
Published 27 октября 2017, 08:54
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Правоохранительные органы на двое суток задержали председателя комитета по управлению имуществом Чайковского Наталью Смышляеву, сообщает Ura.ru со ссылкой на источники.
Постановление о задержании чиновницы выдали после обысков, которые проходили в администрации Чайковского в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками ведомства.
В июне 2017 года администрацией Чайковского в нарушение закона без проведения торгов продано трем членам дачного кооператива «Рассвет», не являющимся жителям города Чайковского, 150 земельных участков общей площадью более 16 гектаров за льготную плату в размере 1,5% от кадастровой стоимости земельных участков. Лица, купившие землю по «льготной» цене, не были членами кооператива и жителями Чайковского. Что, как утверждает ведомство, нарушило права членов кооператива «Рассвет» на получение земельных участков, сообщили в прокуратуре.
Следствие считает, что предоставление земель проведено в нарушение установленных законодательством требований справедливости, открытости и прозрачности процедур. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
Также есть другая версия произошедшего: по словам источника Properm.ru, ситуация может быть связана с действиями главы города Алексея Третьякова. Об этом писали чайковские СМИ. 10 октября 2017 года своим распоряжением он передал Ульяне Смышляевой в безвозмездное пользование квартиру, находящуюся в муниципальной собственности. Ранее девушка арендовала жилплощадь по договору социального найма.
На должность председателя комитета по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения занимает однофамилица девушки Наталья Смышляева. Как утверждают СМИ, она приходится девушке матерью.