После обысков в администрации Чайковского задержали председателя комитета по управлению имуществом

В июне 2017 года администрацией Чайковского в нарушение закона без проведения торгов продано трем членам дачного кооператива «Рассвет», не являющимся жителям города Чайковского, 150 земельных участков общей площадью более 16 гектаров за льготную плату в размере 1,5% от кадастровой стоимости земельных участков. Лица, купившие землю по «льготной» цене, не были членами кооператива и жителями Чайковского. Что, как утверждает ведомство, нарушило права членов кооператива «Рассвет» на получение земельных участков, сообщили в прокуратуре.