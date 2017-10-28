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Posted 28 октября 2017, 14:00

Published 28 октября 2017, 14:00

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

«Арбат мертворожденный». Пермяки совсем не хотят гулять по пешеходной Пермской

«Арбат мертворожденный». Пермяки совсем не хотят гулять по пешеходной Пермской

28 октября 2017, 14:00
Фото: Виктор Михалев для Properm.ru.
Некогда распиаренный и амбициозный проект уже давно перестал привлекать горожан. Еще пару лет назад у городских властей были мысли реанимировать его, написать концепцию развития, но… Та-дам, вот вам новая набережная! Журналист Properm.ru Анастасия Вяткина ищет смысл в пешеходном квартале на Пермской.

Сегодня во «ВКонтакте» мы провели опрос, куда отправятся на прогулку выходного дня наши читатели. Среди ответов — разные места. Но есть одно, куда отправиться никто не захотел.

«Мертворожденным» пешеходный квартал назвала не я, а депутат городской Думы Алексей Дёмкин. Еще в 2014 году. Группа депутатов попросила администрацию Перми решить вопрос с участком улицы Пермская, который официально считается пешеходным, но по факту превратился в обычную парковку. «На сегодняшний день вопрос использования территории улицы нуждается в переосмыслении», — звучало три года назад.

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Летом того же года пешеходный квартал загородили от машин малыми архитектурными формами. А с Ленина, 23 пришло известие, что уже почти вот-вот написана концепция развития улицы Пермской, которая предполагает создание там музейно-выставочного пространства. Задумка была крутая: выставочный зал Пермского краеведческого музея, музей кондитерской фабрики, музей воды и прочие развлечения. И никакого вам возврата автомобильного движения, как просили накануне депутаты. Даже одностороночку — нет!

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А в 2016 году мне стало ясно, что пешеходный квартал не спасет ничего. Ни музеи, ни кафе, ни скоморохи с дудками. Потому что он неправильный, не логичный, не естественный. Любая известная пешеходная улица — Рамбла, Арбат, Большая Покровка, Баумана — развивалась вместе с шагами людей, с их прогулками и настроением. И да, любая известная пешеходная улица ведет от площади к воде. Потому что такой маршрут — логичен с точки зрения поведения человека и исходит от его потребности во впечатлениях.

Сейчас на пешеходной Пермской сиротливо и уныло. Люди? Обычный внутриквартальный трафик, ровно столько же людей идут по соседней Екатерининской, гораздо больше по центральной Ленина. А что там делать? Бизнес, который мог бы жить на пешеходном трафике, давно сбежал оттуда.

Вот кафе с заколоченной летней верандой. Работает, кормит бизнес-ланчами. Как и два десятка других общепитов в соседних кварталах. Вот магазин «Ткани» — он тут стоял за много лет до объявления квартала пешеходным, и простоит еще столько же. А в соседнем здании когда-то было очень модное заведение. Потом было еще одно — очень популярное и очень вкусное. Но закрылось с вполне официальным комментарием: «Ресторану здесь не выжить». Люди-то не ходят.

Фото: Виктор Михалев для Properm.ru

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