«Арбат мертворожденный». Пермяки совсем не хотят гулять по пешеходной Пермской

А в 2016 году мне стало ясно, что пешеходный квартал не спасет ничего. Ни музеи, ни кафе, ни скоморохи с дудками. Потому что он неправильный, не логичный, не естественный. Любая известная пешеходная улица — Рамбла, Арбат, Большая Покровка, Баумана — развивалась вместе с шагами людей, с их прогулками и настроением. И да, любая известная пешеходная улица ведет от площади к воде. Потому что такой маршрут — логичен с точки зрения поведения человека и исходит от его потребности во впечатлениях.