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Posted 29 октября 2017, 06:20

Published 29 октября 2017, 06:20

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Любовь и Средневековье: пермячка Екатерина Шпица снялась в клипе «Хора Турецкого»

29 октября 2017, 06:20
Актриса сыграла роль молодой лирической героини.

Пермская актриса Екатерина Шпица приняла участие в клипе с «Хором Турецкого». Девушка предстала в образе очаровательной графини в шелковом платье.

Песня называется «Знаешь ты», слова к ней написал Михаил Гуцериев, а музыку Андрей Ктитарев. Действие клипа происходит в средневековом замке, где зрители видят историю любви молодой героини, которую сыграла Екатерина.

«Вышла в свет наша совместная работа с Хором Турецкого. Мой первый опыт участия в видеоклипе», — написала актриса в своем Instagram.

Екатерина Шпица родилась в Перми и окончила институт культуры. Популярность к пермской актрисе пришла после ролей в фильмах «Поддубный», «Огни притона» и в сериале «Реальные пацаны».

#Видео#Афиша#Екатерина шпица
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