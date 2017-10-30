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Posted 30 октября 2017, 04:36

Published 30 октября 2017, 04:36

Modified 2 марта 2023, 14:41

Updated 2 марта 2023, 14:41

На трассе Пермь - Екатеринбург иномарка насмерть сбила пенсионерку и врезалась в стелу АЗС

30 октября 2017, 04:36
Сюжет
Дтп
Свердловская полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Смертельная авария произошла в выходные на трассе Пермь — Екатеринбург. 29 октября около 20:00 двигаясь со стороны Красноуфимска в направлении Екатеринбурга по автодороге ехал автомобиль Subaru, за рулем которого находился 40-летний мужчина.

На 287 км трассы дорогу переходила 80-летняя женщина. Как выяснилось, пенсионерка пересекала проезжую часть в неположенном месте. В результате водитель иномарки сбил ее. От полученных травм женщина скончалась на месте.

После наезда на пешехода водитель не справился с управлением и врезался в стелу АЗС. Также травмы получила 35-летняя пассажирка.

Проведено освидетельствование, водитель «Subaru» трезв. Водительский стаж 13 лет. По факту ДТП проводится разбирательство, устанавливаются все обстоятельства, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

#Происшествия#Дтп#Пешеход
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