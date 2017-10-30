На трассе Пермь - Екатеринбург иномарка насмерть сбила пенсионерку и врезалась в стелу АЗС

Смертельная авария произошла в выходные на трассе Пермь — Екатеринбург. 29 октября около 20:00 двигаясь со стороны Красноуфимска в направлении Екатеринбурга по автодороге ехал автомобиль Subaru, за рулем которого находился 40-летний мужчина.