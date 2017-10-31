Гипермаркет «Лента» на Велте планируют открыть через две недели

Posted 31 октября 2017, 09:17
Published 31 октября 2017, 09:17
Modified 24 декабря, 18:36
Updated 24 декабря, 18:36
Гипермаркет «Лента» на Героев Хасана, 105 откроется в течение двух недель. Точная дата пока не известна, однако вывеска магазина уже появилась на здании рядом с ТЦ «Шоколад», сообщает «Business Class».
Ритейлер компании несколько месяцев назад проводил набор персонала в новую торговую точку. Сотрудники уже должны были пройти обучение и приступить к работе по подготовке к открытию гипермаркета.
Продуктовый ритейлер «Лента» арендовал у компании «МКапитал» 14 гипермаркетов «Наш», расположенных в регионах России и в Москве. Срок аренды — 15 лет.