properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября 2017, 09:17

Published 31 октября 2017, 09:17

Modified 24 декабря, 18:36

Updated 24 декабря, 18:36

Гипермаркет «Лента» на Велте планируют открыть через две недели

Гипермаркет «Лента» на Велте планируют открыть через две недели

31 октября 2017, 09:17
Фото: Properm.ru.
Сотрудники уже должны были пройти обучение и приступить к работе.

Гипермаркет «Лента» на Героев Хасана, 105 откроется в течение двух недель. Точная дата пока не известна, однако вывеска магазина уже появилась на здании рядом с ТЦ «Шоколад», сообщает «Business Class».

Ритейлер компании несколько месяцев назад проводил набор персонала в новую торговую точку. Сотрудники уже должны были пройти обучение и приступить к работе по подготовке к открытию гипермаркета.

Продуктовый ритейлер «Лента» арендовал у компании «МКапитал» 14 гипермаркетов «Наш», расположенных в регионах России и в Москве. Срок аренды — 15 лет.

#Бизнес#Гипермаркет#Лента
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика