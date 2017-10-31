Круче Собчак и Гордон: Марина Федункив заявила о намерении баллотироваться в президенты

«Некоторое время назад Ксения Собчак выдвинула свою кандидатуру на пост президента РФ, сегодня о своих намерениях участвовать в выборах заявила Катя Гордон. Я как амбициозная женщина не могу пройти мимо таких событий и тоже решила баллотироваться! А то через 4 года кое-кому 35 и на следующих выборах у других кандидатов не будет шансов на победу! В общем теперь я лицо и тело партии «Калорийная Россия». Голосуя за меня — вы голосуете за всех оптом! Народ требует хлеба и зрелищ ! На счет хлеба, то тут как успеете …а зрелища точно будут «, — прокомментировала свое видеобращение актриса.