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Posted 31 октября 2017, 06:32

Published 31 октября 2017, 06:32

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Круче Собчак и Гордон: Марина Федункив заявила о намерении баллотироваться в президенты

31 октября 2017, 06:32
Звезда телеканала ТНТ записала видеобращение.

Марина Федункив заявила о своем намерении баллотироваться в президенты РФ. О своих планах звезда «Реальных пацанов» и Comedy Woman сообщила поклонникам в Инстаграм.

«Некоторое время назад Ксения Собчак выдвинула свою кандидатуру на пост президента РФ, сегодня о своих намерениях участвовать в выборах заявила Катя Гордон. Я как амбициозная женщина не могу пройти мимо таких событий и тоже решила баллотироваться! А то через 4 года кое-кому 35 и на следующих выборах у других кандидатов не будет шансов на победу! В общем теперь я лицо и тело партии «Калорийная Россия». Голосуя за меня — вы голосуете за всех оптом! Народ требует хлеба и зрелищ ! На счет хлеба, то тут как успеете …а зрелища точно будут «, — прокомментировала свое видеобращение актриса.

Также Марина Федункив пошутила, что будущим министром здравоохранения станет Светлана Пермякова, министром спорта — Евгений Етыков, а министром культуры — Денис Бузин.

Пермская актриса Марина Федункив известна по роли мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны» и участию в шоу Comedy Woman. Также актриса снимает пародии на звезд шоу-бизнеса для своего Instagram.

#Видео#Афиша#Выборы президента
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