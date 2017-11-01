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Posted 1 ноября 2017, 09:14

Published 1 ноября 2017, 09:14

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Краснокамские врачи, оставившие в теле годовалой девочки леску, не смогли обжаловать приговор

Краснокамские врачи, оставившие в теле годовалой девочки леску, не смогли обжаловать приговор

1 ноября 2017, 09:14
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Медицина в Прикамье
У них есть шесть месяцев, чтобы обжаловать решение.

Пермский краевой суд оставил приговор врачам Краснокамской больницы без изменений. Их признали виновными в допущении врачебной ошибки и постановил выплатить семье пострадавшей девочки компенсацию в размере более двух млн рублей.

Инцидент произошел в 2001 году у годовалой Виолетты поднялась высокая температура и ее увезли в Краснокамскую городскую больницу с диагнозом ОРВИ. Врач-анестезиолог попытался сбить температуру девочки с помощью подключичного катетера. Жар спал, однако состояние малышки не приходило в норму. Тогда ее перевели в краевую детскую больницу, где поставили диагноз вирусный энцефалит.

К счастью, девочка выжила. Однако спустя несколько лет она начала жаловаться на резкие колющие боли в груди. УЗИ показало, что в этой части тела ребенка находится инородный предмет — проводник катетера. Леску достали, однако ребенок получил инвалидность. Родители Виолетты подали в суд и потребовали компенсировать ущерб. Краснокамский городской суд постановил выплатить семье девочки в размере двух млн рублей. Однако руководство медучреждения с решением суда не согласилось и подало жалобу в высшую инстанцию.

Представитель Краснокамской больницы не смог оспорить иск родителей девочки. В итоге пермский краевой суд отклонил жалобу врачей и оставил приговор Краснокамского городского суда без изменений. Однако у больницы есть шесть месяцев, чтобы оспорить решение.

#Общество#Медицина в Прикамье#Краснокамск#Врачи
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