Краснокамские врачи, оставившие в теле годовалой девочки леску, не смогли обжаловать приговор

Posted 1 ноября 2017, 09:14
Published 1 ноября 2017, 09:14
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Пермский краевой суд оставил приговор врачам Краснокамской больницы без изменений. Их признали виновными в допущении врачебной ошибки и постановил выплатить семье пострадавшей девочки компенсацию в размере более двух млн рублей.
Инцидент произошел в 2001 году у годовалой Виолетты поднялась высокая температура и ее увезли в Краснокамскую городскую больницу с диагнозом ОРВИ. Врач-анестезиолог попытался сбить температуру девочки с помощью подключичного катетера. Жар спал, однако состояние малышки не приходило в норму. Тогда ее перевели в краевую детскую больницу, где поставили диагноз вирусный энцефалит.
К счастью, девочка выжила. Однако спустя несколько лет она начала жаловаться на резкие колющие боли в груди. УЗИ показало, что в этой части тела ребенка находится инородный предмет — проводник катетера. Леску достали, однако ребенок получил инвалидность. Родители Виолетты подали в суд и потребовали компенсировать ущерб. Краснокамский городской суд постановил выплатить семье девочки в размере двух млн рублей. Однако руководство медучреждения с решением суда не согласилось и подало жалобу в высшую инстанцию.
Представитель Краснокамской больницы не смог оспорить иск родителей девочки. В итоге пермский краевой суд отклонил жалобу врачей и оставил приговор Краснокамского городского суда без изменений. Однако у больницы есть шесть месяцев, чтобы оспорить решение.