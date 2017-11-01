Краснокамские врачи, оставившие в теле годовалой девочки леску, не смогли обжаловать приговор

К счастью, девочка выжила. Однако спустя несколько лет она начала жаловаться на резкие колющие боли в груди. УЗИ показало, что в этой части тела ребенка находится инородный предмет — проводник катетера. Леску достали, однако ребенок получил инвалидность. Родители Виолетты подали в суд и потребовали компенсировать ущерб. Краснокамский городской суд постановил выплатить семье девочки в размере двух млн рублей. Однако руководство медучреждения с решением суда не согласилось и подало жалобу в высшую инстанцию.