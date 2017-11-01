«Ты не пройдёшь»! Вступил в силу закон о запрете анонимайзеров для обхода блокировок

По данным Роскомнадзора, на сегодняшний день около 86 тыс. интернет-ресурсов с запрещенной информацией блокируются на постоянной основе. Большинство из этих ресурсов — сайты с детской порнографией, информацией о наркотиках, о создании и применении взрывчатых веществ, суициде, а также онлайн-казино (81,5 тыс.). Остальные — сайты с пиратским контентом.