«Ты не пройдёшь»! Вступил в силу закон о запрете анонимайзеров для обхода блокировок

Posted 1 ноября 2017, 05:40
Published 1 ноября 2017, 05:40
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
С 1 ноября в России вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Запрет предполагает очередную попытку заблокировать доступ к запрещенным Роскомнадзором сайтам. Кроме того, теперь поисковики обязаны прекратить выдавать ссылки на заблокированные сайты.
Новый запрет напрямую касается только самих интернет-услуг, сообщают СМИ. Запрещено обеспечивать доступ российским пользователям к заблокированным в стране сайтам. Нарушителей будут предупреждать об ответственности. В течение 30 дней им придется подключиться к ФГИС. В противном случае услугу заблокируют.
По данным Роскомнадзора, на сегодняшний день около 86 тыс. интернет-ресурсов с запрещенной информацией блокируются на постоянной основе. Большинство из этих ресурсов — сайты с детской порнографией, информацией о наркотиках, о создании и применении взрывчатых веществ, суициде, а также онлайн-казино (81,5 тыс.). Остальные — сайты с пиратским контентом.
Анонимайзеры — это средство для скрытия информации о компьютере или пользователе в сети от удаленного сервера. Иными словами эта программа обеспечивает сокрытие информации о компьютере или пользователе в сети. Такими способами пользуются не более 7–10% россиян, сообщает ведомство.