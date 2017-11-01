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Posted 1 ноября 2017, 05:40

Published 1 ноября 2017, 05:40

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

«Ты не пройдёшь»! Вступил в силу закон о запрете анонимайзеров для обхода блокировок

1 ноября 2017, 05:40
Сюжет
Роскомнадзор
Доступ к ресурсам из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора будет заблокирован.

С 1 ноября в России вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Запрет предполагает очередную попытку заблокировать доступ к запрещенным Роскомнадзором сайтам. Кроме того, теперь поисковики обязаны прекратить выдавать ссылки на заблокированные сайты.

Новый запрет напрямую касается только самих интернет-услуг, сообщают СМИ. Запрещено обеспечивать доступ российским пользователям к заблокированным в стране сайтам. Нарушителей будут предупреждать об ответственности. В течение 30 дней им придется подключиться к ФГИС. В противном случае услугу заблокируют.

По данным Роскомнадзора, на сегодняшний день около 86 тыс. интернет-ресурсов с запрещенной информацией блокируются на постоянной основе. Большинство из этих ресурсов — сайты с детской порнографией, информацией о наркотиках, о создании и применении взрывчатых веществ, суициде, а также онлайн-казино (81,5 тыс.). Остальные — сайты с пиратским контентом.

Анонимайзеры — это средство для скрытия информации о компьютере или пользователе в сети от удаленного сервера. Иными словами эта программа обеспечивает сокрытие информации о компьютере или пользователе в сети. Такими способами пользуются не более 7–10% россиян, сообщает ведомство.

#Общество#Роскомнадзор#Закон#Блокировка#VPN
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