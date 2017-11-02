ЛГБТ* vs ЛДПР: В суд поступил иск транссексуала из пермской глубинки к Жириновскому

Александра Селянинова — транссексуал и бывший милиционер, считающий себя внебрачным ребенком Бориса Ельцина еще в начале октября обратилась в Мещанский районный суд Москвы с иском к лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому. Она требует взыскать с политика компенсацию в размере 100 тыс. рублей. По ее мнению, своим высказыванием во время передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» политик причинил ей моральный вред.