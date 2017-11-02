ЛГБТ* vs ЛДПР: В суд поступил иск транссексуала из пермской глубинки к Жириновскому

Posted 2 ноября 2017,, 10:21
Published 2 ноября 2017,, 10:21
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Александра Селянинова — транссексуал и бывший милиционер, считающий себя внебрачным ребенком Бориса Ельцина еще в начале октября обратилась в Мещанский районный суд Москвы с иском к лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому. Она требует взыскать с политика компенсацию в размере 100 тыс. рублей. По ее мнению, своим высказыванием во время передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» политик причинил ей моральный вред.
1 ноября заявление поступило в Мещанский суд. Однако пока документ не зарегистрирован и не принят к производству, сообщает «АиФ — Прикамье».
Ранее Александра Селянинова обращалась к Конгрессу США с просьбой помочь ей стать президентом России, а также подавала в суд на журналиста Владимира Соловьева за его высказывания в адрес представителей ЛГБТ-сообщества.
* Движение признано экстремистским в России.