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Posted 2 ноября 2017,, 10:21

Published 2 ноября 2017,, 10:21

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

ЛГБТ* vs ЛДПР: В суд поступил иск транссексуала из пермской глубинки к Жириновскому

2 ноября 2017, 10:21
Документ был подан в начале октября, однако в Москву поступил только 1 ноября.

Александра Селянинова — транссексуал и бывший милиционер, считающий себя внебрачным ребенком Бориса Ельцина еще в начале октября обратилась в Мещанский районный суд Москвы с иском к лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому. Она требует взыскать с политика компенсацию в размере 100 тыс. рублей. По ее мнению, своим высказыванием во время передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» политик причинил ей моральный вред.

1 ноября заявление поступило в Мещанский суд. Однако пока документ не зарегистрирован и не принят к производству, сообщает «АиФ — Прикамье».

Ранее Александра Селянинова обращалась к Конгрессу США с просьбой помочь ей стать президентом России, а также подавала в суд на журналиста Владимира Соловьева за его высказывания в адрес представителей ЛГБТ-сообщества.

* Движение признано экстремистским в России.

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#Общество#Бугагашенька#Березники#Лдпр#Жириновский#ЛГБТ#Транссексуал
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