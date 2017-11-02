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Posted 2 ноября 2017, 04:13

Published 2 ноября 2017, 04:13

Modified 1 марта 2023, 17:52

Updated 1 марта 2023, 17:52

В Перми бомж пытался зарезать собутыльника

В Перми бомж пытался зарезать собутыльника

2 ноября 2017, 04:13
Фото: Properm.ru.
Подозреваемого водворили в ИВС.

В отдел полиции Дзержинского района Перми поступило сообщение о совершении тяжкого преступления. В нежилом доме по ул. Плеханова несколько знакомых распивали спиртное. После употребления алкоголя между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой один нанес другому удар ножом.

Потерпевшего 1959 года рождения госпитализировали с ранением живота и внутренних органов. Полицейские задержали подозреваемого. Мужчину 1963 года рождения без определенного места жительства водворили в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

#Происшествия
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