В Перми бомж пытался зарезать собутыльника

Posted 2 ноября 2017, 04:13
Published 2 ноября 2017, 04:13
Modified 1 марта 2023, 17:52
Updated 1 марта 2023, 17:52
В отдел полиции Дзержинского района Перми поступило сообщение о совершении тяжкого преступления. В нежилом доме по ул. Плеханова несколько знакомых распивали спиртное. После употребления алкоголя между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой один нанес другому удар ножом.
Потерпевшего 1959 года рождения госпитализировали с ранением живота и внутренних органов. Полицейские задержали подозреваемого. Мужчину 1963 года рождения без определенного места жительства водворили в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.