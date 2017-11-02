В Перми бомж пытался зарезать собутыльника

В отдел полиции Дзержинского района Перми поступило сообщение о совершении тяжкого преступления. В нежилом доме по ул. Плеханова несколько знакомых распивали спиртное. После употребления алкоголя между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой один нанес другому удар ножом.