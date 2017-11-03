Фотофакт: в Театральном сквере началась подготовка к празднованию Дня народного единства

Posted 3 ноября 2017, 04:29
Published 3 ноября 2017, 04:29
Modified 2 марта 2023, 14:41
Updated 2 марта 2023, 14:41
К предстоящему Дню народного единства у Театра оперы и балета начали устанавливать сценический комплекс. Согласно техническому заданию, монтаж конструкции должен завершиться не позднее 16:00. Стоимость — 635 тыс. рублей. Завтра, 4 ноября, здесь выступит коллектив «Бабушки из Бураново». Концерт обойдется городу в 180 тыс. рублей. Фестивальные гуляния начнутся в 11:30. Всех гостей обещают угощать пловом, кашей и перепечами.
Продажа алкоголя будет запрещена. «Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до четырех тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 до 40 тыс. рублей», — предупреждают в мэрии Перми.
В этом году праздник единства пришелся на субботу. В связи с этим россияне получили дополнительный выходной в понедельник 6 ноября.
Также изменится график восьми пригородных поездов. Подробнее здесь.