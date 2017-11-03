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Posted 3 ноября 2017, 04:29

Published 3 ноября 2017, 04:29

Modified 2 марта 2023, 14:41

Updated 2 марта 2023, 14:41

Фотофакт: в Театральном сквере началась подготовка к празднованию Дня народного единства

Фотофакт: в Театральном сквере началась подготовка к празднованию Дня народного единства

3 ноября 2017, 04:29
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Госзакупки
Фестиваль национальных культур начнется завтра в 11:30.

К предстоящему Дню народного единства у Театра оперы и балета начали устанавливать сценический комплекс. Согласно техническому заданию, монтаж конструкции должен завершиться не позднее 16:00. Стоимость — 635 тыс. рублей. Завтра, 4 ноября, здесь выступит коллектив «Бабушки из Бураново». Концерт обойдется городу в 180 тыс. рублей. Фестивальные гуляния начнутся в 11:30. Всех гостей обещают угощать пловом, кашей и перепечами.

Продажа алкоголя будет запрещена. «Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до четырех тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 до 40 тыс. рублей», — предупреждают в мэрии Перми.

В этом году праздник единства пришелся на субботу. В связи с этим россияне получили дополнительный выходной в понедельник 6 ноября.

Также изменится график восьми пригородных поездов. Подробнее здесь.

#Общество#Госзакупки#Театр оперы и балета#День народного единства
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