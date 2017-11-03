Невероятный Тор. История о двух наконец-то повзрослевших братьях

Posted 3 ноября 2017, 09:30
Published 3 ноября 2017, 09:30
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Первая мысль, которая приходит в голову сразу после финальных титров: «С этого следовало начинать всю серию фильмов о Торе». Вдохновившись успехом собственного ретро комикса «Стражи Галактики», Marvel решили использовать тот же рецепт с «Рагнарёком» и отправились вместе с Тайка Вайтити в 80-е, чтобы снять фильм там.
Все атрибуты эпохи на месте: музыка, яркие цвета, футуристические костюмы, неувядающее чувство ностальгии и протагонист, у которого есть предельно понятная цель спасти родной Асгард от надвигающегося Рагнарёка и возникшей из ниоткуда злобной сестры-богини Хеллы (Кейт Бланшетт).
Вообще создатели не стесняются при случае напоминать зрителю, что перед нами комикс, а значит главный герой не обязательно должен пытаться походить на реального человека и вполне может поиздеваться над своим предназначением. И вот тут как раз начинается праздник, на котором количество шуток на квадратный сантиметр плёнки зашкаливает.
Тор собирает команду для спасения своего мира и не стесняется сказать Беннеру, что ему нужнее не его таланты, а Халк. А Беннер не забывает сравнить количество ученых степеней у себя и своей зелёной сущности.
К счастью, кроме прекрасного чувства юмора в фильме есть совсем не занудные драки, среди которых особо удалась схватка с Халком и финальная битва. Герои неоднократно используют свои способности, а сам Тор к концу фильма наконец осознают свою подлинную силу под зажигательную музыку Led Zeppelin.
Отдельного упоминания заслуживает работа художников по спецэффектам, так как в некоторых моментах фильм больше походит на ожившее полотно, написанное сотни лет назад и иллюстрирующее тот самый Рагнарёк из скандинавских мифов. Сами герои на нём, как-будто персонажи расставленные на картине. Из-за чего поход на версию в формате IMAX только усиливает мифичность происходящего.
Но где-то за всеми этими зрелищными драками и смешными диалогами, к сожалению, теряется драматическая история братьев Локи (Том Хиддлстон) и Тора (Крис Хемсворт). Ближе к финалу они наконец находят общий язык, и при других обстоятельствах разрешение этого конфликта должно было бы растрогать зрителя, но этого не происходит. Ведь почти весь фильм, любая их совместная сцена, усилиями режиссёра, превращается скорее в очередную попытку сострить, чем придать глубину конфликту сводных братьев.
Оба актёра, веселясь от души в последнем фильме серии, не забывают о том, что именно процесс сближения их персонажей, как родственников гораздо интереснее любых схваток с монстрами. Поэтому смотреть на те редкие минуты, когда они не шутят и пытаются друг друга выручать, наиболее приятно. Тем более, что «Рагнарёк» это всё-таки история о проблемах в отношениях братьев и сестёр, нежели очередная история про апокалипсис.
Наверняка, все знают, что во всех фильмах Marvel присутствуют сцены после титров. Я долго сидел после титров и спешу облегчить вам этот процесс: всего будет две сцены.
Николай Гостюхин для Properm.ru