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Posted 3 ноября 2017, 09:30

Published 3 ноября 2017, 09:30

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Невероятный Тор. История о двух наконец-то повзрослевших братьях

3 ноября 2017, 09:30
Сюжет
Рецензия
16+ Третий фильм о Торе, от которого никогда не ждали ничего особенного, благодаря таланту новозеландца Тайки Вайтити («Реальные упыри») остроумно иронизирует над устоявшейся в фильмах Marvel супергеройской бравадой и рассказывает задвинутую на второй план братскую историю.

Первая мысль, которая приходит в голову сразу после финальных титров: «С этого следовало начинать всю серию фильмов о Торе». Вдохновившись успехом собственного ретро комикса «Стражи Галактики», Marvel решили использовать тот же рецепт с «Рагнарёком» и отправились вместе с Тайка Вайтити в 80-е, чтобы снять фильм там.

Все атрибуты эпохи на месте: музыка, яркие цвета, футуристические костюмы, неувядающее чувство ностальгии и протагонист, у которого есть предельно понятная цель спасти родной Асгард от надвигающегося Рагнарёка и возникшей из ниоткуда злобной сестры-богини Хеллы (Кейт Бланшетт).

Вообще создатели не стесняются при случае напоминать зрителю, что перед нами комикс, а значит главный герой не обязательно должен пытаться походить на реального человека и вполне может поиздеваться над своим предназначением. И вот тут как раз начинается праздник, на котором количество шуток на квадратный сантиметр плёнки зашкаливает.

Тор собирает команду для спасения своего мира и не стесняется сказать Беннеру, что ему нужнее не его таланты, а Халк. А Беннер не забывает сравнить количество ученых степеней у себя и своей зелёной сущности.

К счастью, кроме прекрасного чувства юмора в фильме есть совсем не занудные драки, среди которых особо удалась схватка с Халком и финальная битва. Герои неоднократно используют свои способности, а сам Тор к концу фильма наконец осознают свою подлинную силу под зажигательную музыку Led Zeppelin.

Отдельного упоминания заслуживает работа художников по спецэффектам, так как в некоторых моментах фильм больше походит на ожившее полотно, написанное сотни лет назад и иллюстрирующее тот самый Рагнарёк из скандинавских мифов. Сами герои на нём, как-будто персонажи расставленные на картине. Из-за чего поход на версию в формате IMAX только усиливает мифичность происходящего.

Но где-то за всеми этими зрелищными драками и смешными диалогами, к сожалению, теряется драматическая история братьев Локи (Том Хиддлстон) и Тора (Крис Хемсворт). Ближе к финалу они наконец находят общий язык, и при других обстоятельствах разрешение этого конфликта должно было бы растрогать зрителя, но этого не происходит. Ведь почти весь фильм, любая их совместная сцена, усилиями режиссёра, превращается скорее в очередную попытку сострить, чем придать глубину конфликту сводных братьев.

Оба актёра, веселясь от души в последнем фильме серии, не забывают о том, что именно процесс сближения их персонажей, как родственников гораздо интереснее любых схваток с монстрами. Поэтому смотреть на те редкие минуты, когда они не шутят и пытаются друг друга выручать, наиболее приятно. Тем более, что «Рагнарёк» это всё-таки история о проблемах в отношениях братьев и сестёр, нежели очередная история про апокалипсис.

Наверняка, все знают, что во всех фильмах Marvel присутствуют сцены после титров. Я долго сидел после титров и спешу облегчить вам этот процесс: всего будет две сцены.

Николай Гостюхин для Properm.ru

#Видео#Спецпроекты#Афиша#Рецензия#Гостюхин
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