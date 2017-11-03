Невероятный Тор. История о двух наконец-то повзрослевших братьях

Но где-то за всеми этими зрелищными драками и смешными диалогами, к сожалению, теряется драматическая история братьев Локи (Том Хиддлстон) и Тора (Крис Хемсворт). Ближе к финалу они наконец находят общий язык, и при других обстоятельствах разрешение этого конфликта должно было бы растрогать зрителя, но этого не происходит. Ведь почти весь фильм, любая их совместная сцена, усилиями режиссёра, превращается скорее в очередную попытку сострить, чем придать глубину конфликту сводных братьев.