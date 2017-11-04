properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 ноября 2017, 06:28

Published 4 ноября 2017, 06:28

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Ну, за единство! Сегодня в Перми запрещена продажа алкоголя

4 ноября 2017, 06:28
Мэрия города предупреждает, что за нарушение может быть назначен штраф до 40 тыс. рублей.

4 ноября, в День народного единства, на территории Перми запрещена продажа алкоголя. Об этом сообщает администрация города.

«Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до четырех тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 до 40 тыс. рублей», — предупреждают в мэрии Перми.

Днем для жителей в честь праздника пройдет фестиваль национальных культур, на котором всех гостей обещают угощать пловом, кашей и перепечами. Хедлайнером мероприятия станет коллектив «Бабушки из Бураново». Гуляние начнутся в 11:30 на площади перед Пермским театром оперы и балета.

Поскольку в этом году праздник единства пришелся на субботу, россияне получили дополнительный выходной в понедельник 6 ноября.

#Общество#Сухой закон#День народного единства
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика