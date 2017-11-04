Ну, за единство! Сегодня в Перми запрещена продажа алкоголя

Posted 4 ноября 2017, 06:28
Published 4 ноября 2017, 06:28
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
4 ноября, в День народного единства, на территории Перми запрещена продажа алкоголя. Об этом сообщает администрация города.
«Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до четырех тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 до 40 тыс. рублей», — предупреждают в мэрии Перми.
Днем для жителей в честь праздника пройдет фестиваль национальных культур, на котором всех гостей обещают угощать пловом, кашей и перепечами. Хедлайнером мероприятия станет коллектив «Бабушки из Бураново». Гуляние начнутся в 11:30 на площади перед Пермским театром оперы и балета.
Поскольку в этом году праздник единства пришелся на субботу, россияне получили дополнительный выходной в понедельник 6 ноября.