Ну, за единство! Сегодня в Перми запрещена продажа алкоголя

«Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до четырех тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 до 40 тыс. рублей», — предупреждают в мэрии Перми.