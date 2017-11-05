«ПАРМА» в овертайме уступила «Астане»

Posted 5 ноября 2017, 15:25
Published 5 ноября 2017, 15:25
Modified 1 марта 2023, 17:48
Updated 1 марта 2023, 17:48
Сегодня, 5 ноября, в Перми состоялся матч Единой лиги ВТБ между БК «ПАРМА» и БК «Астана». В основное время команды не смогли выявить сильнейшего, поэтому играли овертайм. Сильнее в дополнительной пятиминутке оказались гости: 84:88.
Большая часть встречи прошла с преимуществом казахстанского клуба. Соперники «ПАРМЫ» действовали быстрее и точнее бросали. В результате имели комфортные «+10» на протяжении трех периодов. В последнем отрезке матча Фрэнк Гейнс взял на себя роль лидера и смог вместе с партнерами и заполненным «Молотом» сравнять счет. За 20 секунд до конца на табло горели 78:78, но шанс на последнюю атаку был за гостями. Пермяки разобрали игроков и смогли удержать счет, перенеся игру в овертайм.
Однако в дополнительное время «Астана» смогла дожать пермяков. Ключевую роль сыграли фолы, и как итог — удаление трех наших баскетболистов. Финальная сирена зафиксировала победу гостей со счетом 84:88.
Самыми результативными в составе «ПАРМЫ» стали Фрэнк Гейнс 25 очков, Коди Миллер-МакИнтайер — 13 очков, Яник Морейра — 12 очков.
Следующий матч пермяки проведут против «Урала» в Кубке России.