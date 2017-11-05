«ПАРМА» в овертайме уступила «Астане»

Большая часть встречи прошла с преимуществом казахстанского клуба. Соперники «ПАРМЫ» действовали быстрее и точнее бросали. В результате имели комфортные «+10» на протяжении трех периодов. В последнем отрезке матча Фрэнк Гейнс взял на себя роль лидера и смог вместе с партнерами и заполненным «Молотом» сравнять счет. За 20 секунд до конца на табло горели 78:78, но шанс на последнюю атаку был за гостями. Пермяки разобрали игроков и смогли удержать счет, перенеся игру в овертайм.