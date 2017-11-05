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Posted 5 ноября 2017, 15:25

Published 5 ноября 2017, 15:25

Modified 1 марта 2023, 17:48

Updated 1 марта 2023, 17:48

«ПАРМА» в овертайме уступила «Астане»

«ПАРМА» в овертайме уступила «Астане»

5 ноября 2017, 15:25
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Парма
Самым результативным в составе пермяков стал Фрэнк Гейнс.

Сегодня, 5 ноября, в Перми состоялся матч Единой лиги ВТБ между БК «ПАРМА» и БК «Астана». В основное время команды не смогли выявить сильнейшего, поэтому играли овертайм. Сильнее в дополнительной пятиминутке оказались гости: 84:88.

Большая часть встречи прошла с преимуществом казахстанского клуба. Соперники «ПАРМЫ» действовали быстрее и точнее бросали. В результате имели комфортные «+10» на протяжении трех периодов. В последнем отрезке матча Фрэнк Гейнс взял на себя роль лидера и смог вместе с партнерами и заполненным «Молотом» сравнять счет. За 20 секунд до конца на табло горели 78:78, но шанс на последнюю атаку был за гостями. Пермяки разобрали игроков и смогли удержать счет, перенеся игру в овертайм.

Однако в дополнительное время «Астана» смогла дожать пермяков. Ключевую роль сыграли фолы, и как итог — удаление трех наших баскетболистов. Финальная сирена зафиксировала победу гостей со счетом 84:88.

Самыми результативными в составе «ПАРМЫ» стали Фрэнк Гейнс 25 очков, Коди Миллер-МакИнтайер — 13 очков, Яник Морейра — 12 очков.

Следующий матч пермяки проведут против «Урала» в Кубке России.

#Спорт#Парма
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