Жертвами теракта вблизи сирийского Дейр-эз-Зора стали 100 человек‍

Posted 5 ноября 2017, 09:14
Published 5 ноября 2017, 09:14
Modified 1 марта 2023, 17:48
Updated 1 марта 2023, 17:48
В результате теракта на месте сбора беженцев в районе сирийского города Дейр-эз-Зор погибли более 100 человек, пишет «Ъ» со ссылкой на издание Syria Now.
По информации агентства SANA, смертник из «Исламского государства» (ИГ; запрещенная в России террористическая организация) въехал на территорию лагеря на заминированной машине и привел в действие взрывное устройство. Агентство также сообщает, что среди погибших много женщин и детей.
Ранее на этой неделе стало известно, что сирийские правительственные войска и их союзники установили полный контроль над городом Дейр-эз-Зор. Операция по освобождению городских районов Дейр-эз-Зора началась 18 октября.