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Posted 5 ноября 2017, 09:14

Published 5 ноября 2017, 09:14

Modified 1 марта 2023, 17:48

Updated 1 марта 2023, 17:48

Жертвами теракта вблизи сирийского Дейр-эз-Зора стали 100 человек‍

5 ноября 2017, 09:14
Среди погибших много женщин и детей.

В результате теракта на месте сбора беженцев в районе сирийского города Дейр-эз-Зор погибли более 100 человек, пишет «Ъ» со ссылкой на издание Syria Now.

По информации агентства SANA, смертник из «Исламского государства» (ИГ; запрещенная в России террористическая организация) въехал на территорию лагеря на заминированной машине и привел в действие взрывное устройство. Агентство также сообщает, что среди погибших много женщин и детей.

Ранее на этой неделе стало известно, что сирийские правительственные войска и их союзники установили полный контроль над городом Дейр-эз-Зор. Операция по освобождению городских районов Дейр-эз-Зора началась 18 октября.

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