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Posted 7 ноября 2017, 05:31

Published 7 ноября 2017, 05:31

Modified 2 марта 2023, 14:41

Updated 2 марта 2023, 14:41

Глава МВД рассказал, откуда поступали звонки о заложенных бомбах в российских городах

7 ноября 2017, 05:31
Сюжет
Эвакуация
Владимир Колокольцев сообщил, что реакция правоохранительных органов должна быть жестче, поскольку цель лжеминеров в последнее время изменилась.

Глава МВД заявил, что телефонные террористы, сообщившие о минировании зданий по всей России, звонят в службы с помощью специальных спам-ботов. Также правоохранители выяснили, что большинство звонков совершаются из-за рубежа.

«Сотрудниками МВД и ФСБ установлено, что подавляющее большинство подобных звонков производится из-за рубежа посредством интернет-телефонии, компьютерных программ — спам-ботов. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Об их результатах и конкретных заказчиках мы сообщим дополнительно. Сейчас в силу специфики ситуации пока рано раскрывать все детали», — цитирует Владимира Колокольцева газета «Известия».

Кроме того, глава МВД РФ сообщил, что цели лжеминеров изменились. Если ранее о минировании сообщали школьники, которые не хотят идти на занятия или опаздывающие на самолет пассажиры, то теперь телефонным терроризмом занимаются люди, цель которых посеять панику в обществе. Именно поэтому правоохранительные органы должны реагировать на подобные звонки жестче.

В сентябре всего за несколько дней в 19 городах РФ поступили анонимные звонки с угрозой взрыва 218 зданий; из них были эвакуированы 85 тыс. человек. Эвакуации жителей происходили, в том числе в Перми. В течение 30 минут с момента получения информации из учебных учреждений города были эвакуированы учащиеся и персонал. Всего эвакуировано 5 706 человек.

Ранее Properm.ru сообщал, что звонки о заложенных бомбах в учреждениях Перми поступили из-за рубежа. Также была версия, что звонки от террористов могли поступить с территории Украины.

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#Происшествия#Мвд#Эвакуация#Колокольцев
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