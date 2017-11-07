Глава МВД рассказал, откуда поступали звонки о заложенных бомбах в российских городах

В сентябре всего за несколько дней в 19 городах РФ поступили анонимные звонки с угрозой взрыва 218 зданий; из них были эвакуированы 85 тыс. человек. Эвакуации жителей происходили, в том числе в Перми. В течение 30 минут с момента получения информации из учебных учреждений города были эвакуированы учащиеся и персонал. Всего эвакуировано 5 706 человек.