В аварии на трассе Пермь - Березники погибли мать и двое детей

По предварительным данным, рядом с поворотом на Добрянку водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с УАЗ Патриот. В результате столкновения погибли женщина и девочки шести и восьми лет. Водитель и еще один ребенок получили травмы. Также в ДТП травмы получила пассажирка автомобиля УАЗ. Их госпитализировали.