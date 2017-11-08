В аварии на трассе Пермь - Березники погибли мать и двое детей

Posted 8 ноября 2017, 04:53
Published 8 ноября 2017, 04:53
Modified 1 марта 2023, 17:47
Updated 1 марта 2023, 17:47
Авария произошла утром 8 ноября в районе Добрянки. Около 6:20 по трассе Пермь –Березники двигался автомобиль Geely Emgrand. В салоне находилась семья из пяти человек: папа, мама и трое детей.
По предварительным данным, рядом с поворотом на Добрянку водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с УАЗ Патриот. В результате столкновения погибли женщина и девочки шести и восьми лет. Водитель и еще один ребенок получили травмы. Также в ДТП травмы получила пассажирка автомобиля УАЗ. Их госпитализировали.
На месте аварии работают дорожные полицейские. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю.