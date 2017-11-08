В Перми вынесли приговор обвиняемым по делу обрушения дома на Куйбышева, 103

Posted 8 ноября 2017, 13:50
Published 8 ноября 2017, 13:50
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
В Перми огласили приговор гендиректору Владимиру Дроздову и Татьяне Зарембо, исполнительному директору управляющей компании ООО «УК «Моторостроитель», а также мастеру подрядной организации «Моторостроитель-ПЛЮС» Валерию Романову. Первым двум предъявили обвинения в оказании услуг не отвечающим требованиям безопасности, а Романову предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, двум лицам.
ЧП произошло два года назад. Ранним утром 11 июля 2015 года в 6:13 рухнула часть здания жилого кирпичного дома по адресу Куйбышева, 103. Обрушился угол здания с пятого по второй этаж. В результате двое человек погибли, еще двум были причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
По версии следствия, генеральный и исполнительный директор управляющей компании организовали работу подчиненных сотрудников с нарушениями требований федерального законодательства. При поступлении в управляющую компанию жалоб жильцов дома № 103 по улице Куйбышева города Перми на появление трещин и разрушение стен в квартирах, длительное время не принималось должных мер реагирования. На последнее обращение о разрушении стен, поданное в апреле 2015 года, жильцы дома ответ так и не получили. Кроме того, мастер подрядной организации ООО «Моторостроитель-ПЛЮС» в декабре 2014 года организовал установку маяков на трещины в стене одной из квартир вышеуказанного дома, однако в дальнейшем, в нарушение требований действующих нормативно-правовых актов, никакого контроля за состоянием маяков и развитием трещин не осуществлял, в результате чего трещины в доме продолжали увеличиваться.
Суд признал гендиректора Владимира Дроздова, исполнительного директора управляющей компании Татьяну Зарембо и мастера «Моторостроитель-ПЛЮС» Валерия Романова виновными. Начальники ООО «УК «Моторостроитель» осознано оказывали услуги, которые угрожали жизни жильцов, а мастер «Моторостроитель-ПЛЮС» игнорировал обращения жителей и подделывал записи в журнале.
Однако, учитывая смягчающие обстоятельства: наличие детей у Дроздова и заболевание у Зарембы, а также то, что мастер Валерий Романов - единственный выплатил семье погибших компенсацию в виде одного млн рублей, суд назначил всем троим наказание в виде от двух до пяти лет лишения свободы условно и запрет на работу в сфере ЖКХ на два года. Также судом удовлетворены иски потерпевших о возмещении морального и материального вреда на общую сумму более 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.