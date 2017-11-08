В Перми вынесли приговор обвиняемым по делу обрушения дома на Куйбышева, 103

По версии следствия, генеральный и исполнительный директор управляющей компании организовали работу подчиненных сотрудников с нарушениями требований федерального законодательства. При поступлении в управляющую компанию жалоб жильцов дома № 103 по улице Куйбышева города Перми на появление трещин и разрушение стен в квартирах, длительное время не принималось должных мер реагирования. На последнее обращение о разрушении стен, поданное в апреле 2015 года, жильцы дома ответ так и не получили. Кроме того, мастер подрядной организации ООО «Моторостроитель-ПЛЮС» в декабре 2014 года организовал установку маяков на трещины в стене одной из квартир вышеуказанного дома, однако в дальнейшем, в нарушение требований действующих нормативно-правовых актов, никакого контроля за состоянием маяков и развитием трещин не осуществлял, в результате чего трещины в доме продолжали увеличиваться.