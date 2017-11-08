Закон о поддержке «обманутых» дольщиков вступит в силу с начала 2018 года

Posted 8 ноября 2017, 09:40
Published 8 ноября 2017, 09:40
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал закон о государственной поддержке «обманутых» дольщиков. На прошлой неделе проект закона «О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство многоквартирного дома» был принят депутатами краевого парламента во втором чтении. В силу закон вступит 1 января 2018 года.
Согласно документу теперь «обманутым» дольщикам будут направляться субсидии. Средства могут быть использованы на оплату целевого взноса в ЖСК для оплаты достройки многоквартирного дома.
Субсидии рассчитаны из предельных норм общей площади жилья в зависимости от количества членов семьи, проживающих в квартире. На первом этапе строительства будет проведена консервация проблемного объекта, на втором — завершение строительства через создание ЖСК. На третьем этапе — предоставление краевой субсидий участникам строительства.
Механизмы государственной помощи дольщикам обсуждались на заседаниях краевой Общественной палаты и Законодательного собрания Пермского края. С учетом предложений самих дольщиков был расширен перечень категорий граждан, которые получат субсидии. В частности, новый региональный закон позволяет получить господдержку пенсионерами, гражданам, приобретавшим жилье за счет ипотеки, матерям и отцам-одиночкам и т.д.
Помимо утвержденного закона о господдержке дольщиков, Правительством края принято постановление №617 о мерах по завершению строительства многоквартирных домов. Также со 2 октября ведет работу «фронт-офис», где обманутым участникам строительства оказывают консультации по вопросам достройки проблемных объектов, а также по юридическим вопросам.
Ранее Владимир Путин поручил Правительству РФ избавиться от долевого строительства. В декабре текущего года Правительство, Центробанк и АИЖК должны представить главе государства «дорожную карту» по поэтапному замещению долевого строительства банковским финансированием.