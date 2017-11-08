Закон о поддержке «обманутых» дольщиков вступит в силу с начала 2018 года

Механизмы государственной помощи дольщикам обсуждались на заседаниях краевой Общественной палаты и Законодательного собрания Пермского края. С учетом предложений самих дольщиков был расширен перечень категорий граждан, которые получат субсидии. В частности, новый региональный закон позволяет получить господдержку пенсионерами, гражданам, приобретавшим жилье за счет ипотеки, матерям и отцам-одиночкам и т.д.