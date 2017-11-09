Роскомнадзор призвал запретить биометрическую идентификацию детей

Чтобы собрать эти данные у совершеннолетних пользователей, нужно получить их согласие, а биометрическую идентификацию детей и подростков полностью исключить до достижения ими дееспособного возраста. Как реализовать эту инициативу Жаров не уточнил. Глава надзорного ведомства добавил, что при регулировании биометрической идентификации необходимо обеспечить баланс прав граждан и интересов бизнес-сообщества.