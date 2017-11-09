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Posted 9 ноября 2017, 08:42

Published 9 ноября 2017, 08:42

Modified 2 марта 2023, 14:40

Updated 2 марта 2023, 14:40

Роскомнадзор призвал запретить биометрическую идентификацию детей

9 ноября 2017, 08:42
Сюжет
Роскомнадзор
Некоторые производители уже серьезно настроены на внедрение голосовой аутентификации.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в России необходимо исключить возможность биометрической идентификации несовершеннолетних, сообщает «Интерфакс». По его мнению, производители, выступая на конференции по защите персональных данных, используют новые формы для идентификации пользователей такие, как отпечатки пальцев или сетчатки глаза.

Чтобы собрать эти данные у совершеннолетних пользователей, нужно получить их согласие, а биометрическую идентификацию детей и подростков полностью исключить до достижения ими дееспособного возраста. Как реализовать эту инициативу Жаров не уточнил. Глава надзорного ведомства добавил, что при регулировании биометрической идентификации необходимо обеспечить баланс прав граждан и интересов бизнес-сообщества.

Гаджеты с возможностью разблокировки по отпечатку пальца выпускает большинство производителей такие, как Apple и Samsung. Также функцию идентификации лица поддерживают некоторые модели — FaceID для iPhone и FaceLock для смартфонов на платформе Android. Некоторые производители уже серьезно настроены на внедрение голосовой аутентификации.

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