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Posted 9 ноября 2017, 12:01

Published 9 ноября 2017, 12:01

Modified 1 марта 2023, 17:45

Updated 1 марта 2023, 17:45

УФАС обнаружило нарушения в действиях Министерства образования Прикамья

9 ноября 2017, 12:01
Сюжет
Уфас
Ведомство создавало преимущественные условия для казачьего центра «Пластун» во время проведения аукционов по выбору организатора учебно-полевых сборов старшеклассников.

Пермское УФАС России выявило в действиях Министерства образования и науки Пермского края признаки нарушения антимонопольного законодательства во время проведения торгов. Материалы о наличии признаков нарушения поступили из Контрольно-счетной палаты.

Краевой минобр создавал преимущественные условия для казачьего центра «Пластун» во время проведения аукционов по выбору организтора учебно-полевых сборов старшеклассников в 2015 и 2016 годах. Общая стоимость двух аукционов, в которых были обнаружены нарушения, составила 2,2 млн рублей.

«Результат проверки показал, что в аукционную документацию не были включены требования о предоставлении лицензии на право осуществления образовательной деятельности. За нарушение антимонопольного законодательства должностным лицам Министерства образования и науки Пермского края грозит штраф в размере от 15 до 50 тыс. рублей», — сообщают в пресс-службе УФАС.

В Министерстве образования и науки Пермского края считают, что лицензия на образовательную деятельность для организации лагерных смен не требуется. Аукцион же объявлялся именно на организацию учебно-полевых сборов старшеклассников. Принять участие в аукционе могли и другие претенденты, поэтому говорить о преимущественных условиях для центра «Пластун» не приходится.

Тем не менее, Министерство в дальнейшем готово включать в аукционную документацию требования об обязательном лицензировании на осуществление образовательной деятельности и для организаторов лагерей.

#Общество#Уфас#Правительство пермского края
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