УФАС обнаружило нарушения в действиях Министерства образования Прикамья

В Министерстве образования и науки Пермского края считают, что лицензия на образовательную деятельность для организации лагерных смен не требуется. Аукцион же объявлялся именно на организацию учебно-полевых сборов старшеклассников. Принять участие в аукционе могли и другие претенденты, поэтому говорить о преимущественных условиях для центра «Пластун» не приходится.