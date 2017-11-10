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Posted 10 ноября 2017, 10:22

Published 10 ноября 2017, 10:22

Modified 2 марта 2023, 14:40

Updated 2 марта 2023, 14:40

Учительница ударила школьника из Прикамья учебником «По основам духовно-нравственных культур»

10 ноября 2017, 10:22
Сюжет
Детский мир
Инцидентом занялись краевой минобр и Суксунская районная прокуратура.

Через онлайн-приемную на сайте Уполномоченного по правам человека в Пермском крае обратился родственник пятиклассника. По его информации в октябре этого года учительница ударила мальчика по голове учебником «По основам духовно-нравственных культур». Ребенку стало очень обидно за причиненное унижение перед всем классом.

Инцидентом занялись Министерство образования и науки Пермского края и Суксунская районная прокуратура — именно эти ведомства по ходатайству Павла Микова проведут проверку данного факта.

#Происшествия#Детский мир
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