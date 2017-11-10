Учительница ударила школьника из Прикамья учебником «По основам духовно-нравственных культур»

Через онлайн-приемную на сайте Уполномоченного по правам человека в Пермском крае обратился родственник пятиклассника. По его информации в октябре этого года учительница ударила мальчика по голове учебником «По основам духовно-нравственных культур». Ребенку стало очень обидно за причиненное унижение перед всем классом.