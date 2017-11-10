Учительница ударила школьника из Прикамья учебником «По основам духовно-нравственных культур»

Posted 10 ноября 2017, 10:22
Published 10 ноября 2017, 10:22
Modified 2 марта 2023, 14:40
Updated 2 марта 2023, 14:40
Через онлайн-приемную на сайте Уполномоченного по правам человека в Пермском крае обратился родственник пятиклассника. По его информации в октябре этого года учительница ударила мальчика по голове учебником «По основам духовно-нравственных культур». Ребенку стало очень обидно за причиненное унижение перед всем классом.
Инцидентом занялись Министерство образования и науки Пермского края и Суксунская районная прокуратура — именно эти ведомства по ходатайству Павла Микова проведут проверку данного факта.