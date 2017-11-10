В Перми начали розыск телефонного террориста, «заминировавшего» торговые центры

Posted 10 ноября 2017, 05:30
Published 10 ноября 2017, 05:30
Modified 1 марта 2023, 17:45
Updated 1 марта 2023, 17:45
Вчера, 9 ноября, в Перми после сообщений о заложенных бомбах эвакуировали несколько торговых центров. Пермяков вывели из зданий ТРК «Столица», «Семья», ТЦ «КИТ», «Бизнес галлерея». По результатам обследования зданий, кинологами взрывных устройств обнаружено не было. «Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности звонившего. В настоящее время работа всех объектов восстановлена в штатном режиме», — сообщили в Министерстве безопасности Пермского края.
7 ноября Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что телефонные террористы, сообщившие о минировании зданий по всей России, звонят в службы с помощью специальных спам-ботов. Также правоохранители выяснили, что большинство звонков совершаются из-за рубежа.
В сентябре всего за несколько дней в 19 городах РФ поступили анонимные звонки с угрозой взрыва 218 зданий; из них были эвакуированы 85 тыс. человек. Эвакуации жителей происходили, в том числе в Перми. В течение 30 минут с момента получения информации из учебных учреждений города были эвакуированы учащиеся и персонал. Всего эвакуировано 5 706 человек.