Зимние фестивали в Пермском крае посетят более 1 млн человек

Posted 11 ноября 2017, 06:00
Published 11 ноября 2017, 06:00
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
В Перми презентовали проект зимних мероприятий в крае. С концепцией грядущего фестиваля выступила председатель правительства Прикамья Ирина Ивенских.
Зимний фестиваль официально стартует 1 декабря. Мероприятие станет продолжением Большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое время». В рамках грядущего фестиваля пройдут более 75 крупных мероприятий: 43 — в Перми и 32 — в муниципальных районах. Более 180 активностей состоится в Фестивальном доме. Власти ожидают, что зимние развлекательные празднования посетят более 1,2 млн человек.
Зимой власти планируют провести несколько крупных спортивных мероприятий: кубок России по сноуборду, 1 этап (Чусовой), Континентальный кубок по прыжкам на лыжах с трамплина (Чайковский), «Лыжни России-2018», кубок Пермского края по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) (Горнозаводск), «Ралли-Барда-2018», всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей».
Кроме того, запланирована зимняя сессия Молодежного форума, Семейный форум, Краеведческий и Туристический форум, культурные и образовательные мероприятия и мероприятия в рамках проекта «Доступная среда».
Особое внимание власти уделят новогодним и рождественским мероприятиям и площадкам. Открытие ледового городка в центре Перми назначено на 25 декабря. В этот день откроется и ледовый городок возле Театра-Театра, а на площадке возле монумента «Героям фронта и тыла» откроют хоккейную коробку, сообщили в правительстве.