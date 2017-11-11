Зимние фестивали в Пермском крае посетят более 1 млн человек



Особое внимание власти уделят новогодним и рождественским мероприятиям и площадкам. Открытие ледового городка в центре Перми назначено на 25 декабря. В этот день откроется и ледовый городок возле Театра-Театра, а на площадке возле монумента «Героям фронта и тыла» откроют хоккейную коробку, сообщили в правительстве.