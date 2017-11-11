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Posted 11 ноября 2017, 06:00

Published 11 ноября 2017, 06:00

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Зимние фестивали в Пермском крае посетят более 1 млн человек

Зимние фестивали в Пермском крае посетят более 1 млн человек

11 ноября 2017, 06:00
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Ледовый городок
В рамках грядущего фестиваля запланировано более 75 крупных мероприятий.

В Перми презентовали проект зимних мероприятий в крае. С концепцией грядущего фестиваля выступила председатель правительства Прикамья Ирина Ивенских.

Зимний фестиваль официально стартует 1 декабря. Мероприятие станет продолжением Большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое время». В рамках грядущего фестиваля пройдут более 75 крупных мероприятий: 43 — в Перми и 32 — в муниципальных районах. Более 180 активностей состоится в Фестивальном доме. Власти ожидают, что зимние развлекательные празднования посетят более 1,2 млн человек.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: — Этим летом фестивальная жизнь Пермского края получила новое развитие. Фестиваль «Пермский период. Новое время» был принят жителями очень хорошо. Все привыкли, что все самое интересное в крае происходит летом. Но мы решили не ограничивать себя сезоном, ведь зима — не повод отказываться от активности. На днях мы открыли Фестивальный дом, который позволит сделать самые популярные направления летнего фестиваля круглогодичными

Зимой власти планируют провести несколько крупных спортивных мероприятий: кубок России по сноуборду, 1 этап (Чусовой), Континентальный кубок по прыжкам на лыжах с трамплина (Чайковский), «Лыжни России-2018», кубок Пермского края по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) (Горнозаводск), «Ралли-Барда-2018», всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей».

Кроме того, запланирована зимняя сессия Молодежного форума, Семейный форум, Краеведческий и Туристический форум, культурные и образовательные мероприятия и мероприятия в рамках проекта «Доступная среда».


Особое внимание власти уделят новогодним и рождественским мероприятиям и площадкам. Открытие ледового городка в центре Перми назначено на 25 декабря. В этот день откроется и ледовый городок возле Театра-Театра, а на площадке возле монумента «Героям фронта и тыла» откроют хоккейную коробку, сообщили в правительстве.

#Общество#Ледовый городок#Хэппи нью еар#Правительство#Новый год 2018
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