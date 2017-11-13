Экс-директор МФЦ Дмитрий Дымбрылов просит обжаловать приговор

Posted 13 ноября 2017, 05:52
Published 13 ноября 2017, 05:52
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Бывший директор краевого МФЦ Дмитрий Дымбрылов, осужденный на три года в колонии общего режима за хищение 26 млн рублей, подал апелляцию в Пермский краевой суд. Документ зарегистрирован 10 ноября, сообщает «Ъ». Дмитрий Дымбрылов считает приговор Ленинского районного суда необоснованным.
11 октября Ленинский районный суд огласил приговор Дмитрию Дымбрылову по двум эпизодам пособничества в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору и растрате с использованием служебного положения.
По версии следствия, Дымбрылов помогал при мошенничествах министру информационного развития и связи Евгению Балуеву, его заместителю в МФЦ Наталье Гладковой, а также предпринимателю Ивану Овчинникову. Мошенническая схема, по версии следствия, проста — находили подрядные организации для строительства офисов под МФЦ, просили с них завышенные сметы, а разницу оставляли себе. Сумма ущерба составила 25 млн рублей. Руководящую роль, по версии ФСБ, в совершении преступления играл экс-министр Евгений Балуев. Роль Дымбрылова была в подписании актов выполненных работ и документы об их оплате без соответствующей проверки.
Сам Дымбрылов вину признал полностью и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Уголовное дело в отношении его суд рассматривал в особом порядке. Давая показания в качестве подсудимого, экс-руководитель МФЦ пояснил, что в рамках своей профессиональной деятельности он целиком зависел от Евгения Балуева и не получал никакой материальной выгоды от хищения денежных средств.