Экс-директор МФЦ Дмитрий Дымбрылов просит обжаловать приговор

По версии следствия, Дымбрылов помогал при мошенничествах министру информационного развития и связи Евгению Балуеву, его заместителю в МФЦ Наталье Гладковой, а также предпринимателю Ивану Овчинникову. Мошенническая схема, по версии следствия, проста — находили подрядные организации для строительства офисов под МФЦ, просили с них завышенные сметы, а разницу оставляли себе. Сумма ущерба составила 25 млн рублей. Руководящую роль, по версии ФСБ, в совершении преступления играл экс-министр Евгений Балуев. Роль Дымбрылова была в подписании актов выполненных работ и документы об их оплате без соответствующей проверки.