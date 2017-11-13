properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября 2017, 05:52

Published 13 ноября 2017, 05:52

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Экс-директор МФЦ Дмитрий Дымбрылов просит обжаловать приговор

Экс-директор МФЦ Дмитрий Дымбрылов просит обжаловать приговор

13 ноября 2017, 05:52
Фото: Properm.ru.
Осужденный считает решение первой инстанции необоснованным.

Бывший директор краевого МФЦ Дмитрий Дымбрылов, осужденный на три года в колонии общего режима за хищение 26 млн рублей, подал апелляцию в Пермский краевой суд. Документ зарегистрирован 10 ноября, сообщает «Ъ». Дмитрий Дымбрылов считает приговор Ленинского районного суда необоснованным.

11 октября Ленинский районный суд огласил приговор Дмитрию Дымбрылову по двум эпизодам пособничества в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору и растрате с использованием служебного положения.

По версии следствия, Дымбрылов помогал при мошенничествах министру информационного развития и связи Евгению Балуеву, его заместителю в МФЦ Наталье Гладковой, а также предпринимателю Ивану Овчинникову. Мошенническая схема, по версии следствия, проста — находили подрядные организации для строительства офисов под МФЦ, просили с них завышенные сметы, а разницу оставляли себе. Сумма ущерба составила 25 млн рублей. Руководящую роль, по версии ФСБ, в совершении преступления играл экс-министр Евгений Балуев. Роль Дымбрылова была в подписании актов выполненных работ и документы об их оплате без соответствующей проверки.

Сам Дымбрылов вину признал полностью и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Уголовное дело в отношении его суд рассматривал в особом порядке. Давая показания в качестве подсудимого, экс-руководитель МФЦ пояснил, что в рамках своей профессиональной деятельности он целиком зависел от Евгения Балуева и не получал никакой материальной выгоды от хищения денежных средств.

#Общество#Суд#Хищение#Мфц#Пермский краевой суд#Ленинский районный суд#Апелляция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика