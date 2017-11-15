Сбербанк упростил процесс приема благотворительной помощи Пермскому театру оперы и балета

«Пожертвования частных лиц - для нас очень важный способ коммуникации со зрителем. Это знак признательности и признак того, что люди считают нашу работу действительно значимой. Уже более двух лет работает страница частных пожертвований на сайте театра. С прошлого года можно переводить пожертвования через терминал во время посещения спектакля. Прямой перевод через устройства самообслуживания Сбербанка - это новая возможность, которая появилась у людей. Собранные средства мы расходуем на вещи, которые не финансируются через бюджет. Например, в прошлом году мы купили тренажер для поддержания здоровья артистов балета», - прокомментировала Алла Платонова, директор по развитию Пермского театра оперы и балета.