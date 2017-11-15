Сбербанк упростил процесс приема благотворительной помощи Пермскому театру оперы и балета

Posted 15 ноября 2017, 12:47
Published 15 ноября 2017, 12:47
Modified 1 марта 2023, 17:40
Updated 1 марта 2023, 17:40
Сбербанк внедрил возможность оплаты благотворительной помощи Пермскому академическому театру оперы и балета им. П.И.Чайковского через устройства самообслуживания. Теперь это можно сделать с помощью терминалов и банкоматов Сбербанка практически «в один клик».
Оказать помощь может любой желающий. Сделать это получится быстро, просто и без комиссии. Осуществить операцию можно как по карте, так и за наличные денежные средства.
При оплате в устройствах самообслуживания Сбербанка нужно пройти по следующему пути:
Оплата за наличный расчет:
Стартовое окно: Другие категории => Благотворительность => Театр оперы и балета Пермь
Оплата по карте:
Стартовое окно: Платежи и переводы => Платежи => Благотворительность и социальная помощь => Благотворительные фонды => Пермский театр оперы и балета им. Чайковского.
«Пожертвования частных лиц - для нас очень важный способ коммуникации со зрителем. Это знак признательности и признак того, что люди считают нашу работу действительно значимой. Уже более двух лет работает страница частных пожертвований на сайте театра. С прошлого года можно переводить пожертвования через терминал во время посещения спектакля. Прямой перевод через устройства самообслуживания Сбербанка - это новая возможность, которая появилась у людей. Собранные средства мы расходуем на вещи, которые не финансируются через бюджет. Например, в прошлом году мы купили тренажер для поддержания здоровья артистов балета», - прокомментировала Алла Платонова, директор по развитию Пермского театра оперы и балета.
Сбербанк сотрудничает с Пермским академическим театром оперы и балета имени П.И. Чайковского, оказывая поддержку в реализации творческих планов театра с 2003 года. С 2007 года банк и театр организуют совместные благотворительные новогодние мероприятия для детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.