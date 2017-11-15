properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября 2017, 13:10

Published 15 ноября 2017, 13:10

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Снега не будет! Пермь ждет теплый ноябрь

Снега не будет! Пермь ждет теплый ноябрь

15 ноября 2017, 13:10
Фото: Properm.ru.
В Перми в ближайшее время прогнозируется теплая погода. Осадков в виде снега не ожидается до первой декады декабря. Об этом корреспонденту Properm.ru рассказал инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

По словам специалиста, ноябрь этого года является полной противоположностью прошлогоднему. Если в это время в 2016 году температура воздуха в Перми была уже около -27 градусов, то в нынешнем году температура варьируется от -2 до +2 градусов.

Андрей Шихов:— Нельзя сказать, что существенное потепление в Перми носит аномальный характер. Сегодня, 15 ноября, например, первый день когда температура воздуха превышает норму на восемь градусов.

Согласно прогнозам, вторая половина ноября ожидается значительно теплее климатической нормы. На большей части Европейской России и Урала ожидается преобладание антициклональной погоды. Это говорит о том, что за весь месяц может не быть ни одного вторжения арктического воздуха.

Что касается осадков в виде снега, то нельзя с уверенностью сказать, что они будут в ближайшее время. Ожидается, что устойчивого снежного покрова не будет до первой декады декабря. Однако точный прогноз на первый месяц зимы можно будет дать лишь в конце ноября.

«Это просто должно было произойти, потому что у нас почти весь год, начиная с осени прошлого года, преобладали отрицательные аномалии — температура была ниже нормы зимой, весной, лето тоже не было особо теплым. Рано или поздно должна была произойти положительная аномалия», — отмечает специалист пермского ГИС-центра.

#Общество#Погода#Гис центр#Ноябрь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика