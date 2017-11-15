Снега не будет! Пермь ждет теплый ноябрь

Posted 15 ноября 2017, 13:10
Published 15 ноября 2017, 13:10
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
По словам специалиста, ноябрь этого года является полной противоположностью прошлогоднему. Если в это время в 2016 году температура воздуха в Перми была уже около -27 градусов, то в нынешнем году температура варьируется от -2 до +2 градусов.
Согласно прогнозам, вторая половина ноября ожидается значительно теплее климатической нормы. На большей части Европейской России и Урала ожидается преобладание антициклональной погоды. Это говорит о том, что за весь месяц может не быть ни одного вторжения арктического воздуха.
Что касается осадков в виде снега, то нельзя с уверенностью сказать, что они будут в ближайшее время. Ожидается, что устойчивого снежного покрова не будет до первой декады декабря. Однако точный прогноз на первый месяц зимы можно будет дать лишь в конце ноября.
«Это просто должно было произойти, потому что у нас почти весь год, начиная с осени прошлого года, преобладали отрицательные аномалии — температура была ниже нормы зимой, весной, лето тоже не было особо теплым. Рано или поздно должна была произойти положительная аномалия», — отмечает специалист пермского ГИС-центра.