Снега не будет! Пермь ждет теплый ноябрь

Что касается осадков в виде снега, то нельзя с уверенностью сказать, что они будут в ближайшее время. Ожидается, что устойчивого снежного покрова не будет до первой декады декабря. Однако точный прогноз на первый месяц зимы можно будет дать лишь в конце ноября.