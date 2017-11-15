В Прикамье детский центр незаконно получил 3 млн субсидий

Прокуратура Пермского края провела проверку в частном детском центре в селе Барда. В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что в феврале 2016 года администрация Пермского района, районное управление образования администрации и «Институт развития современных образовательных технологий» заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере дошкольного образования. В 2017 году организации заключили договоры о предоставлении субсидий дошкольным образовательным учреждениям. Деньги предназначались на оплату преподавателям содержание и питание детей, а также на льготы для отдельных категорий семей.