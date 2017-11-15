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Posted 15 ноября 2017, 05:31

Published 15 ноября 2017, 05:31

Modified 2 марта 2023, 14:40

Updated 2 марта 2023, 14:40

В Прикамье детский центр незаконно получил 3 млн субсидий

15 ноября 2017, 05:31
Сюжет
Кругом обман
Руководитель учреждения подал фиктивные документы на получение средств. Возбуждено уголовное дело.

В Пермском районе детский образовательный центр получил три млн рублей субсидий, не имея лицензии.

Прокуратура Пермского края провела проверку в частном детском центре в селе Барда. В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что в феврале 2016 года администрация Пермского района, районное управление образования администрации и «Институт развития современных образовательных технологий» заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере дошкольного образования. В 2017 году организации заключили договоры о предоставлении субсидий дошкольным образовательным учреждениям. Деньги предназначались на оплату преподавателям содержание и питание детей, а также на льготы для отдельных категорий семей.

Руководитель детского центра «Беби-Лайф», не имея лицензии на образовательную деятельность, подал фиктивные документы на субсидии и получил деньги в размере трех млн рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ход расследования находится на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

#Происшествия#Кругом обман#Прокуратура#Субсидии
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