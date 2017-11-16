Светлану Денисову предложили на пост Уполномоченного по правам ребенка в Прикамье

Также на пост детского омбудсмена в Пермском крае претендовали начальник департамента дополнительного образования краевого Минобра Дмитрий Жадаев и директор ГКУ СО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Елена Лебедева. Их кандидатуры пока не внесены в Законодательное собрание. Официальный срок подачи документов завершается 24 ноября.