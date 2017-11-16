В Прикамье нашли рыбака, сутки блуждавшего в лесу

Posted 16 ноября 2017, 10:57
Published 16 ноября 2017, 10:57
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Пропавший сутки назад в лесах Усольского района 29-летний Михаил нашелся. Он ушел на рыбалку 15 ноября и заблудился. К счастью, мужчина смог позвонить в диспетчерскую службу.
Ночью его разыскивали полицейские, а утром на поиски отправились волонтеры. Однако рыбак сам выбрался из леса и дошел до деревни Лысьва.
Сейчас Михаил чувствует себя нормально. Его жизни ничего не угрожает, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда.