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Posted 16 ноября 2017, 10:57

Published 16 ноября 2017, 10:57

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

В Прикамье нашли рыбака, сутки блуждавшего в лесу

В Прикамье нашли рыбака, сутки блуждавшего в лесу

16 ноября 2017, 10:57
Фото: Properm.ru.
Мужчина сам вышел к ближайшей деревне.

Пропавший сутки назад в лесах Усольского района 29-летний Михаил нашелся. Он ушел на рыбалку 15 ноября и заблудился. К счастью, мужчина смог позвонить в диспетчерскую службу.

Ночью его разыскивали полицейские, а утром на поиски отправились волонтеры. Однако рыбак сам выбрался из леса и дошел до деревни Лысьва.

Сейчас Михаил чувствует себя нормально. Его жизни ничего не угрожает, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда.

#Общество#Рыбак
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