Модель из Перми снялась для обложки аргентинского Cosmopolitan

Татьяна Митюшина начала карьеру модели в 2010 году и уже успела сняться в рекламе Guess и Intimissimi. В феврале 2012 года Glamour назвал ее моделью месяца. Через год она снялась в фильме «Страсти Дон Жуана» с Джозефом Гордоном-Левиттом и Скарлетт Йоханссон и в сериале «Приманка». Сейчас девушка живет в США, занимается модельной карьерой и снимается в кино.