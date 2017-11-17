Модель из Перми снялась для обложки аргентинского Cosmopolitan

Posted 17 ноября 2017, 09:47
Published 17 ноября 2017, 09:47
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Пермячка Татьяна Митюшина украсила обложку нового номера глянцевого журнала Cosmopolitan. Девушка предстала перед поклонниками в элегантном белом боди и с красной помадой на губах.
На обложке с ее участием написано: «Татьяна Митюшина. Модель и бизнесвумен».
«Рада поделиться с вами новостью. Если вы в Аргентине, купите журнал и расскажите, что вы думаете об обложке», - написала девушка на своей странице в Инстаграм.
Меньше, чем за сутки фото набрало около пяти тыс. «лайков». Пользователи соцсетей оставили множество восхваляющих отзывов на странице Татьяны.
Татьяна Митюшина начала карьеру модели в 2010 году и уже успела сняться в рекламе Guess и Intimissimi. В феврале 2012 года Glamour назвал ее моделью месяца. Через год она снялась в фильме «Страсти Дон Жуана» с Джозефом Гордоном-Левиттом и Скарлетт Йоханссон и в сериале «Приманка». Сейчас девушка живет в США, занимается модельной карьерой и снимается в кино.