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Posted 17 ноября 2017, 09:47

Published 17 ноября 2017, 09:47

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Модель из Перми снялась для обложки аргентинского Cosmopolitan

17 ноября 2017, 09:47
Пользователи оставили много положительных отзывов под фото девушки. Номер уже появился в продаже.

Пермячка Татьяна Митюшина украсила обложку нового номера глянцевого журнала Cosmopolitan. Девушка предстала перед поклонниками в элегантном белом боди и с красной помадой на губах.

На обложке с ее участием написано: «Татьяна Митюшина. Модель и бизнесвумен».

«Рада поделиться с вами новостью. Если вы в Аргентине, купите журнал и расскажите, что вы думаете об обложке», - написала девушка на своей странице в Инстаграм.

Меньше, чем за сутки фото набрало около пяти тыс. «лайков». Пользователи соцсетей оставили множество восхваляющих отзывов на странице Татьяны.

Татьяна Митюшина начала карьеру модели в 2010 году и уже успела сняться в рекламе Guess и Intimissimi. В феврале 2012 года Glamour назвал ее моделью месяца. Через год она снялась в фильме «Страсти Дон Жуана» с Джозефом Гордоном-Левиттом и Скарлетт Йоханссон и в сериале «Приманка». Сейчас девушка живет в США, занимается модельной карьерой и снимается в кино.

#Общество#Модель#Фотосессия
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