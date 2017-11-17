Российские телеканалы могут отказаться транслировать Олимпиаду-2018

Posted 17 ноября 2017, 11:20
Published 17 ноября 2017, 11:20
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Первый канал и «Россия 1» могут отказаться транслировать Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане, если сборную России отстранят от соревнований, сообщают «Ведомости».
По данным источника газеты, из-за отсутствия российских спортсменов резко сократится аудитория трансляции, что не позволит каналам заработать деньги, потраченные на приобретение прав.
Также провести трансляцию Олимпиады-2018 планировал и канал «Матч ТВ». С ним ситуация сложнее, поскольку это спортивный канал, говорят источники. Вероятно, трансляции на нем смогут собрать достаточные рейтинги и без россиян.