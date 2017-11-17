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Posted 17 ноября 2017, 11:20

Published 17 ноября 2017, 11:20

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Российские телеканалы могут отказаться транслировать Олимпиаду-2018

17 ноября 2017, 11:20
Резкое сокращение аудитории не позволит каналам «отбить» средства, потраченные на приобретение прав.

Первый канал и «Россия 1» могут отказаться транслировать Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане, если сборную России отстранят от соревнований, сообщают «Ведомости».

По данным источника газеты, из-за отсутствия российских спортсменов резко сократится аудитория трансляции, что не позволит каналам заработать деньги, потраченные на приобретение прав.

Также провести трансляцию Олимпиады-2018 планировал и канал «Матч ТВ». С ним ситуация сложнее, поскольку это спортивный канал, говорят источники. Вероятно, трансляции на нем смогут собрать достаточные рейтинги и без россиян.

#Спорт#Олимпиада#Первый канал
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