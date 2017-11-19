Кошмар в Афонино. Омбудсмен Прикамья призвал разобраться с приютом «матери Терезы»

Posted 19 ноября 2017, 04:25
Published 19 ноября 2017, 04:25
Modified 1 марта 2023, 17:37
Updated 1 марта 2023, 17:37
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков просит разобраться в ситуации с приютом «матери Терезы» в Афонино. Специалисты Минсоцразвития провели проверку в частном жилище для нуждающихся и выяснили, что обитатели проживают в жутких условиях. Соцработники установили, что некоторым жителям приюта грозит смертельная опасность. Шесть человек срочно госпитализировали.
По словам омбудсмена, данная ситуация не должна остаться незамеченной. Необходимо в ближайшее время провести экспертное обсуждение ситуации с частными приютами, органами власти, правоохранительными и надзорными органами.
Приют «Рассвет» принадлежит жительнице Коми-Пермяцкого округа, которую местные жители называют «мать Тереза». За 13 лет существования дом стал убежищем для 150 человек. Хозяйка приюта становилась героиней передачи «Пусть говорят» на «Первом канале».