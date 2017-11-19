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Posted 19 ноября 2017, 04:25

Published 19 ноября 2017, 04:25

Modified 1 марта 2023, 17:37

Updated 1 марта 2023, 17:37

Кошмар в Афонино. Омбудсмен Прикамья призвал разобраться с приютом «матери Терезы»

19 ноября 2017, 04:25
Шесть постояльцев срочно госпитализировали. В ближайшее время планируют провести экспертное обсуждение ситуации.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков просит разобраться в ситуации с приютом «матери Терезы» в Афонино. Специалисты Минсоцразвития провели проверку в частном жилище для нуждающихся и выяснили, что обитатели проживают в жутких условиях. Соцработники установили, что некоторым жителям приюта грозит смертельная опасность. Шесть человек срочно госпитализировали.

Павел Миков:— Увиденное не может не вызывать шок: пожилых людей из приюта в Афонино привезли в больницу в ужасном состоянии — чесотка, вши, грибок, люди измождены. Деятельность частных приютов не должна оставаться на совести самих частных приютов. Уверен, что правоохранительные органы займутся расследованием этой ситуации в Афонино, при которой люди не просто живут в унижающих человеческое достоинство условиях, но и подвергают риску свою жизнь.

По словам омбудсмена, данная ситуация не должна остаться незамеченной. Необходимо в ближайшее время провести экспертное обсуждение ситуации с частными приютами, органами власти, правоохранительными и надзорными органами.

Приют «Рассвет» принадлежит жительнице Коми-Пермяцкого округа, которую местные жители называют «мать Тереза». За 13 лет существования дом стал убежищем для 150 человек. Хозяйка приюта становилась героиней передачи «Пусть говорят» на «Первом канале».

#Происшествия#Омбудсмен#Уполномоченный по правам человека#Приют для бездомных
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