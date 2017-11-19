Кошмар в Афонино. Омбудсмен Прикамья призвал разобраться с приютом «матери Терезы»

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков просит разобраться в ситуации с приютом «матери Терезы» в Афонино. Специалисты Минсоцразвития провели проверку в частном жилище для нуждающихся и выяснили, что обитатели проживают в жутких условиях. Соцработники установили, что некоторым жителям приюта грозит смертельная опасность. Шесть человек срочно госпитализировали.