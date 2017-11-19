Рисунок из комикса продали за 500 тыс. евро

Posted 19 ноября 2017, 09:30
Published 19 ноября 2017, 09:30
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
Рисунок из комикса 1939 года «Скипетр короля Оттокара», входящего в серию «Приключения Тинтина», продали накануне не парижском аукционе за полмиллиона евро. Об этом сообщает BBC.
Изображение принадлежало бельгийскому художнику Жоржу Просперу Реми, писавшему под псевдонимом Эрже. На рисунке один из самых узнаваемых персонажей, Тинтин, и его пес Милу.
В 2016 году на аукционе был продан рисунок из оригинального комикса «Путешественники на Луне», который тоже входит в серию «Приключений Тинтина». Он «ушел с молотка» за 1,55 млн евро.