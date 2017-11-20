Самые популярные виды мошенничества с банковскими картами. Памятка Properm.ru

В 2016 году в полицию Добрянского района от 83-летней жительницы Полазны поступило заявление о мошенничестве. Женщина рассказала полицейским, что ей позвонил мужчина, который представился внуком. Пенсионерка поверила, что действительно разговаривает с родственником, проживающим в Перми. «Лжевнук» попросил у пожилой женщины 100 тыс. рублей якобы для урегулирования конфликта с пострадавшей стороной в ДТП, в котором он стал виновником. У пенсионерки было только 30 тыс. рублей, но и их она передала курьеру. На следующий день бабушка позвонила своему внуку и узнала, что ни в какое ДТП он не попадал.