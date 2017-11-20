Самые популярные виды мошенничества с банковскими картами. Памятка Properm.ru

Posted 20 ноября 2017, 07:45
Published 20 ноября 2017, 07:45
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Практика показывает, что мошенники умело используют психологические приемы, вынуждая своих жертв раскрыть персональные данные. Для этого они выбирают разные «болевые» точки: беспокойство за близких родственников или за свои денежные средства, желание сэкономить, найти любовь всей своей жизни.
За восемь месяцев 2017 года в территориальных органах МВД России по Пермскому краю зарегистрированы 3093 преступления, квалифицируемые по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», из них каждое второе (1550 преступлений) совершено дистанционным способом.
В сегменте дистанционных мошенничеств самый популярный способ – использование средств связи и Интернета. Из всех зарегистрированных каждое пятое преступление связано с телефонным, а каждое третье – с интернет-мошенничеством.
Как злоумышленники могут опустошить ваш банковский счет, рассказал заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.
Рассылка писем по электронной почте или через мессенджеры давно стала одним из самых популярных видов мошенничества. Обычно при использовании такого метода мошенники под видом прайс-листа на какую-нибудь услугу отправляют на ваше устройство ссылку с вредоносной программой. Как только вы ее откроете, логин и пароль от онлайн-банка будут переданы мошенникам. Если вирус оказался у вас в телефоне, преступники получат и код подтверждения из СМС, которое пришлет банк. Дальше – дело техники.
СМС-сообщение: «Ваша банковская карта заблокирована». В послании мошенники оставят телефон, по которому попросят связаться с якобы сотрудником службы безопасности. Но не вздумайте идти у них на поводу.
В первую очередь перезвоните в ваш банк по официальному номеру, указанному на банковской карте. Если сообщение окажется ложным, сообщите оператору колл-центра о попытке мошенничества.
Стоит быть внимательными любителям онлайн-шоппинга. Мошенники создают сайт-двойник популярного бренда (со схожим дизайном и названием, но другим доменом), примерно как Reebok и Rebook. Если вы заплатите деньги в поддельном интернет-магазине, товар вы не получите, а деньги потеряете безвозвратно. Наш совет: проверяйте сайты, которым вы предоставляете персональные данные. Интернет-браузеры всегда сообщают об уровне безопасности соединения при проведении оплаты товара или услуги. Важно проверить, использует ли сайт защищенный протокол https, который позволяет проводить аутентификацию клиента и шифровать его личные данные.
Желание легких денег всегда притягивало людей. Сегодня многие мошенники предлагают вам «выгодные инвестиции», представляясь менеджерами крупных компаний или госструктур. Деньги они просят перевести в личный кабинет на липовом сайте, после чего вы можете с ними попрощаться. Золотые горы еще никому не доставались бесплатно. Еще один трюк – компенсация или денежная выплата от государства. Вам предлагают оплатить лишь пошлину или налог в обмен на перечисление денег на счет.
В 2016 году на каждый миллион рублей, переведенный с карт, в руки мошенников попадал 21 рубль, в 2015 году – 28 рублей. Как и сто лет назад, главное оружие злоумышленника – его хитрость, а слабое место жертвы – невнимательность и доверчивость.
«Cогласно закону о национальной платежной системе, банк обязан вернуть клиенту деньги. Отказаться возвращать их банк может в том случае, если докажет, что клиент сам сообщил пароль (или, например, хранил ПИН-код вместе с картой или сам сообщил злоумышленникам свои данные)», – пояснили «Комсомольской правде» в пресс-службе Банка России.
По словам Артема Сычева, также необходимо проявить заботу о пожилых людях, которые чаще других становятся жертвами мошенников. «При получении сообщений от незнакомцев, они не должны верить им на слово. Лучше сначала позвонить родным и близким людям и посоветоваться с ними», – советует эксперт. Подобные истории происходят повсеместно.
Несмотря на доступность и легкость в использовании, такие карты хорошо защищены. Как отмечают эксперты, без специальных терминалов, наподобие тех, что в магазинах, мошенники не смогут снять деньги. Если все же преступники таким оборудованием обладают, максимальный ущерб составит 1 тыс. рублей. Для злоумышленников это просто невыгодно. Технология оплаты через мобильный телефон еще более защищенная, поскольку оплата происходит по отпечатку пальца владельца карты. Считать эту информацию невозможно.