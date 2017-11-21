Гендиректора «Камской долины» Андрея Гладикова требуют признать банкротом

15 ноября заявление ПАО «Сбербанк» о признании Гладикова банкротом было оставлено без движения. Истца в срок до 13 декабря 2017 года обязали устранить условия, «послужившие основанием для оставления заявления без движения», а также предоставить в полном объеме доказательства оснований возникновения задолженности (кредитные договоры, договоры поручительства). 16 ноября ПАО «Сбербанк России» ходатайствовал о приобщении к делу дополнительных документов.