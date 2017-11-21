Гендиректора «Камской долины» Андрея Гладикова требуют признать банкротом

Posted 21 ноября 2017, 06:08
Published 21 ноября 2017, 06:08
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
ПАО «Сбербанк России» требует признать банкротом генерального директора АО «Камская Долина» Андрея Гладикова. Сумма исковых требований, по данным Арбитражного суда Пермского края, составляет более 1 млрд 163 млн рублей.
15 ноября заявление ПАО «Сбербанк» о признании Гладикова банкротом было оставлено без движения. Истца в срок до 13 декабря 2017 года обязали устранить условия, «послужившие основанием для оставления заявления без движения», а также предоставить в полном объеме доказательства оснований возникновения задолженности (кредитные договоры, договоры поручительства). 16 ноября ПАО «Сбербанк России» ходатайствовал о приобщении к делу дополнительных документов.
Ранее Арбитражный суд Пермского края оставил без удовлетворения заявление поданное ООО «СК Регионпромстрой» о признании несостоятельности АО «Камская долина». Соответствующее решение было вынесено на заседании 12 октября.
ООО «СК Регионпромстрой» первым подало иск о несостоятельности АО «Камская долина». Позже к нему присоединился еще один подрядчик холдинга — «Регион-подряд», а также ООО «УЦСК «Сантехкомплект-Урал» и ООО «ПСК Стройкомплекс».