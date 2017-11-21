properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября 2017, 06:08

Published 21 ноября 2017, 06:08

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Гендиректора «Камской долины» Андрея Гладикова требуют признать банкротом

Гендиректора «Камской долины» Андрея Гладикова требуют признать банкротом

21 ноября 2017, 06:08
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Банкротство
С заявлением обратился ПАО «Сбербанк». Сумма иска более 1,16 млрд рублей.

ПАО «Сбербанк России» требует признать банкротом генерального директора АО «Камская Долина» Андрея Гладикова. Сумма исковых требований, по данным Арбитражного суда Пермского края, составляет более 1 млрд 163 млн рублей.

15 ноября заявление ПАО «Сбербанк» о признании Гладикова банкротом было оставлено без движения. Истца в срок до 13 декабря 2017 года обязали устранить условия, «послужившие основанием для оставления заявления без движения», а также предоставить в полном объеме доказательства оснований возникновения задолженности (кредитные договоры, договоры поручительства). 16 ноября ПАО «Сбербанк России» ходатайствовал о приобщении к делу дополнительных документов.

Ранее Арбитражный суд Пермского края оставил без удовлетворения заявление поданное ООО «СК Регионпромстрой» о признании несостоятельности АО «Камская долина». Соответствующее решение было вынесено на заседании 12 октября.

ООО «СК Регионпромстрой» первым подало иск о несостоятельности АО «Камская долина». Позже к нему присоединился еще один подрядчик холдинга — «Регион-подряд», а также ООО «УЦСК «Сантехкомплект-Урал» и ООО «ПСК Стройкомплекс».

Главная новость по теме
Просроченные дома. Часть первая: официальные данные
#Бизнес#Банкротство#Камская долина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика