Роману Юшкову не стали заменять штраф реальным лишением свободы

В октябре поводом для возбуждения дела по статье «Возбуждение ненависти или вражды» стала публикация в социальной сети под названием «Хватит кормить чужаков», которую Юшков опубликовал в ноябре 2016 года. Суть текста в том, что во всех нерусских республиках потребляли в разы больше, чем производили, и что в СССР происходило очевидное перераспределение ресурсов из русских регионов в нерусские.