Роману Юшкову не стали заменять штраф реальным лишением свободы

Posted 21 ноября 2017, 07:08
Published 21 ноября 2017, 07:08
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
В Дзержинском районном суде состоялось заседание по делу Романа Юшкова. Общественнику предъявили обвинения по статье «Возбуждение ненависти и вражды» и «Реабилитация нацизма».
Прокурор потребовал заменить наказание в виде штрафа на реальное лишение свободы. Однако суд отклонил ходатайство.
Кроме того, сам Роман Юшков попросил предоставить ему рассрочку для выплаты штрафа. Суд удовлетворил ходатайство общественника, сообщает «Ъ».
Два уголовных дела по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а также в унижении достоинства человека либо группы лиц по признаку национальности с использованием сети интернет» и «Реабилитация нацизма» возбудили в адрес общественника в августе этого года за репост текста, отрицающего уничтожение шести млн евреев в ходе Второй Мировой войны.
В октябре поводом для возбуждения дела по статье «Возбуждение ненависти или вражды» стала публикация в социальной сети под названием «Хватит кормить чужаков», которую Юшков опубликовал в ноябре 2016 года. Суть текста в том, что во всех нерусских республиках потребляли в разы больше, чем производили, и что в СССР происходило очевидное перераспределение ресурсов из русских регионов в нерусские.
В мае Ленинский суд Перми признал общественника Романа Юшкова виновным и оштрафовал на 350 тыс. рублей за публикацию статьи «Скажи чужаку свое НЕТ», призывающую русских перестать делать покупки в азербайджанских магазинах. Краевой суд снизил размер штрафа до 200 тыс. рублей.
В 2015 году Мотовилихинский районный суд признал публикацию Романа Юшкова «Истерия по-пугачевски» экстремистской.