Старт продаж нового дома ЖК «Гулливер» открыт!

Расположение в центре города, развитая инфраструктура и удобная транспортная развязка делают ЖК «Гулливер» одним из лучших в своем роде. В пешей доступности от нового жилого квартала находятся государственные и муниципальные учреждения, ясли и детские сады, школа №9, №10, парк им. Горького, стадион «Динамо», политехнический университет, IMAX кинотеатр «Кристалл», кафе и рестораны, фитнес-клубы и торговые центры. Изюминкой квартала станет современный городской парк территорией 2 га с сохранившимися вековыми деревьями и детскими и спортивными площадками.