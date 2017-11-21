Старт продаж нового дома ЖК «Гулливер» открыт!

Posted 21 ноября 2017, 12:42
Published 21 ноября 2017, 12:42
Modified 1 марта 2023, 17:34
Updated 1 марта 2023, 17:34
Стартовали продажи нового дома по адресу ул. Революции, 52Б. Это уже пятый дом ЖК «Гулливер», строительство которого идет в границах улиц Глеба Успенского, Куйбышева, Революции и Комсомольского проспекта.
Революции, 52Б — современный жилой дом с переменной этажностью (23–25 жилых этажей). Квартиры с отделкой «под ключ», отличными планировками и скоростными бесшумными лифтами KONE.
Более того, в доме по ул. Революции, 52Б предусмотрена интеллектуальная система «Умный дом», которая позволяет автоматически ставить квартиру на сигнализацию, контролировать температуру и следить за коммунальными расходами в режиме онлайн. Каждая квартира будет оборудована датчиками контроля протечки воды, температуры, влажности и датчиками движения.
Также здесь будет расположен просторный подземный паркинг, кладовые помещения на цокольном этаже, колясочные. Дополнительно предусмотрены мойки для лап собак и колес колясок при входе в каждом подъезде.
Расположение в центре города, развитая инфраструктура и удобная транспортная развязка делают ЖК «Гулливер» одним из лучших в своем роде. В пешей доступности от нового жилого квартала находятся государственные и муниципальные учреждения, ясли и детские сады, школа №9, №10, парк им. Горького, стадион «Динамо», политехнический университет, IMAX кинотеатр «Кристалл», кафе и рестораны, фитнес-клубы и торговые центры. Изюминкой квартала станет современный городской парк территорией 2 га с сохранившимися вековыми деревьями и детскими и спортивными площадками.
Первый дом ЖК «Гулливер» был сдан в сентябре 2017 года. Также продолжаются продажи квартир в домах, расположенных по адресу ул. Революции, 48Б, 50 и 54. Сдача всего квартала запланирована на 2020 год.
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