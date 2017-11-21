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Posted 21 ноября 2017, 05:44

Published 21 ноября 2017, 05:44

Modified 1 марта 2023, 17:35

Updated 1 марта 2023, 17:35

Теодор Курентзис отказался от работы в Лондонском театре из-за неотложных дел в Перми

Теодор Курентзис отказался от работы в Лондонском театре из-за неотложных дел в Перми

21 ноября 2017, 05:44
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Театр оперы и балета
Обе постановки дирижера претендуют на «Золотую маску».

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис отказался от участия в постановке в лондонском Ковент-Гардене. Причиной такого решения стал большой объем работы в Перми, сообщает пресс-служба театра.

Теодора Курентзиса пригласили дирижировать в опере «Из мертвого дома» польского режиссера Кшиштофа Верликовского. Однако худруку оперного театра пришлось отказаться, поскольку он готовится к показу балета «Золушка» и оперы Cantos в рамках фестиваля «Золотая маска». Обе постановки заявлены в 15 номинациях фестиваля.

Также пермский театр оперы и балета готовится к премьере балета «Опера» и выступлению на Зальцбургском фестивале.

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#Общество#Театр оперы и балета#Курентзис
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