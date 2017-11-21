Теодор Курентзис отказался от работы в Лондонском театре из-за неотложных дел в Перми

Posted 21 ноября 2017, 05:44
Published 21 ноября 2017, 05:44
Modified 1 марта 2023, 17:35
Updated 1 марта 2023, 17:35
Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис отказался от участия в постановке в лондонском Ковент-Гардене. Причиной такого решения стал большой объем работы в Перми, сообщает пресс-служба театра.
Теодора Курентзиса пригласили дирижировать в опере «Из мертвого дома» польского режиссера Кшиштофа Верликовского. Однако худруку оперного театра пришлось отказаться, поскольку он готовится к показу балета «Золушка» и оперы Cantos в рамках фестиваля «Золотая маска». Обе постановки заявлены в 15 номинациях фестиваля.
Также пермский театр оперы и балета готовится к премьере балета «Опера» и выступлению на Зальцбургском фестивале.