Теодор Курентзис отказался от работы в Лондонском театре из-за неотложных дел в Перми

Теодора Курентзиса пригласили дирижировать в опере «Из мертвого дома» польского режиссера Кшиштофа Верликовского. Однако худруку оперного театра пришлось отказаться, поскольку он готовится к показу балета «Золушка» и оперы Cantos в рамках фестиваля «Золотая маска». Обе постановки заявлены в 15 номинациях фестиваля.