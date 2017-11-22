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Posted 22 ноября 2017, 05:58

Published 22 ноября 2017, 05:58

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Актеры Театра-Театра снялись в фотосессии с котиками из приюта

22 ноября 2017, 05:58
Сюжет
Театр-театр
Артисты поддержали пермский приют «Матроскин», который переживает тяжелые времена.

Актеры Пермского академического Театра-Театра приняли участие в благотворительной фотосессии котами их приюта. Артисты присоединились к акции, чтобы помочь приюту «Матроскин», который выселяют из помещения.

«Мы считаем, что дом должен быть у каждого котика. А пока бездомные коты и кошки ищут самых лучших хозяев, они живут в приюте Матроскин. Но, когда может лишится крыши над головой сам приют, мы, жители города, должны прийти на помощь!», — говорят артисты театра.

В благотворительной фотосессии снялись коты, которые больше остальных нуждаются в доме. Поэтому в съемке принял участие котик Вася, которого сбил грузовик, кошечка Маша с обрубленным хвостиком, котик Пряник, которого вместе с другими кошками хозяева выкинули из окна, а также кошечка Аврора и Бьянка, которых бросили на дачных участках.

Организаторы приюта просят помощи, чтобы приобрести новое помещение для содержания бездомных кошек. На момент написания материала приюту удалось собрать на сайте «Планета» 195 тыс. рублей. Для исполнения доброго дела хозяевам приюта необходимо 2 млн рублей.

Каждый желающий может помочь приюту. Для этого нужно отправить любую сумму на карту организаторов. Подробности и реквизиты в группе приюта «Матроскин».

#Общество#Матроскин#Театр-театр#Фотосессия#Актеры
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