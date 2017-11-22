Актеры Театра-Театра снялись в фотосессии с котиками из приюта

«Мы считаем, что дом должен быть у каждого котика. А пока бездомные коты и кошки ищут самых лучших хозяев, они живут в приюте Матроскин. Но, когда может лишится крыши над головой сам приют, мы, жители города, должны прийти на помощь!», — говорят артисты театра.